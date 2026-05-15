15 de mayo de 2026 Inicio
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Ni Julián Álvarez ni Enzo Fernández: se confirmó el futuro de un futbolista de la Selección después del Mundial

El jugador deja atrás cuatro temporadas en un equipo de Europa con el objetivo de migrar a otro club en las próximas semanas. Los clubes interesados.

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Todo indica que el próximo paso de Senesi seguirá siendo en la Premier League

Todo indica que el próximo paso de Senesi seguirá siendo en la Premier League,

Getty Images

Marcos Senesi confirmó que dejará el Bournemouth al término de la temporada y su nombre ya circula con fuerza en las oficinas de varios clubes de la Premier League. El defensor central, que llegó al club inglés en 2022 proveniente del Feyenoord, anunció su partida a través de un mensaje en la web oficial de los Cherries luego de cuatro años en los que se convirtió en uno de los pilares del equipo.

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"Me sentí como en casa desde el primer día que llegué a este club. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en estos cuatro años y agradecido por el apoyo que los fanáticos siempre me han mostrado. Bournemouth siempre tendrá un lugar especial para mí y lo recordaré con gran cariño", expresó el marcador central en su despedida.

A partir de julio quedará libre para negociar con cualquier club fuera del Reino Unido. En sus cuatro temporadas disputó 126 partidos y participó de las mejores campañas de la historia del club. El Bournemouth le rendirá homenaje luego del partido ante el Manchester City en el Vitality Stadium, que será el último encuentro como locales de la temporada.

La confirmación de su salida llega en un momento en que Senesi también aguarda noticias del seleccionado nacional. El defensor integró la última convocatoria de Lionel Scaloni y figura en la prelista de 55 jugadores presentada ante la FIFA de cara al Mundial 2026. Según pudo saber el sitio especializado Bolavip, solo restan dos cupos disponibles en la nómina definitiva y hay cinco candidatos en carrera, entre los que se cuenta el propio Senesi.

Marcos Senesi en Bournemouth

Los principales interesados en Marcos Senesi

Tottenham aparece como el club que lleva la delantera en la puja por el defensor, aunque su candidatura depende de que los Spurs aseguren su permanencia en la Premier League para poder concretar el fichaje. La incertidumbre sobre su situación en la tabla abre la puerta a que otros pretendientes tomen ventaja en las negociaciones.

Manchester United, Liverpool y Chelsea también siguen de cerca la situación del central argentino y están atentos a cualquier tropiezo de Tottenham. Si los Spurs descendieran, estos tres clubes se posicionarían como destinos más atractivos para un jugador de su perfil y proyección.

Senesi

Lo que está descartado, por ahora, es un movimiento fuera de Inglaterra pese a los rumores que lo vincularon con Barcelona. Todo indica que el próximo paso de Senesi seguirá siendo en la Premier League, donde ya tiene rodaje, reconocimiento y un mercado que lo valora como refuerzo de nivel.

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