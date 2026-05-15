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Benjamín Vicuña y una desgarradora carta para su hija Blanca, que cumpliría 20 años: "Ya lloré, ya morí, ya renací"

El actor chileno publicó una devastadora carta para su niña en el día que hubiera cumplido años. La frase estremeció a todos.

La foto que compartió Benjamín Vicuña en Instagram

La foto que compartió Benjamín Vicuña en Instagram, junto a Blanca.

El actor chileno Benjamín Vicuña volvió a conmover a las redes sociales con una emotiva carta dedicada a su hija Blanca, quien este 15 de mayo hubiera cumplido 20 años. A través de un profundo mensaje publicado en Instagram, el artista recordó a la niña fruto de su relación con Carolina "Pampita" Ardohain y compartió palabras cargadas de amor, dolor y memoria que rápidamente emocionaron a miles de seguidores.

Este actor salió a hablar tras los rumores de separación con su mujer en las redes.
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La publicación se volvió viral en cuestión de horas y generó una enorme repercusión tanto en Argentina como en Chile. En el texto, Vicuña habló sobre la experiencia de la paternidad, el duelo y el recuerdo permanente de Blanca, fallecida el 8 de septiembre de 2012 a los seis años.

Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací”, expresó el actor en una de las frases más impactantes del mensaje, que fue ampliamente replicado por medios y usuarios en redes sociales.

benjamin vicuña hija blanca
Una de las fotos más enternecedoras de Benjamín Vicuña con Blanca.

Una de las fotos más enternecedoras de Benjamín Vicuña con Blanca.

La hija de Benjamín Vicuña y Pampita nació en 2006 y desde entonces sus padres suelen homenajearla públicamente en fechas especiales con fotografías, videos y emotivas dedicatorias. En esta oportunidad, el actor decidió escribir una extensa carta donde recordó desde el nacimiento de Blanca hasta cómo imagina que sería su vida hoy, a los 20 años.

La carta completa de Benjamín Vicuña para Blanca

“Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños, despertando los míos. Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte”, comenzó Benjamín Vicuña su posteo en Instagram.

Y siguió: “Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida, escribí en la arena tu nombre y el mar lo borró. No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre. Naciste bonita, me acuerdo ese día exacto la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda”.

BENJAMIN VICUÑA BLANCA LIBRO
Benjamín Vicuña escribió un libro sobre Blanca.

Benjamín Vicuña escribió un libro sobre Blanca.

“Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quedó, de los que quedamos y por eso vivo. Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los días, cómo sería tu pelo y tu cara”, prosiguió la publicación acompañada de una tierna foto con Blanca, de chica, junto a Benjamín Vicuña.

Luego, escribió: “Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento”.

Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena pero esta vez al mar no lo borró, esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”, continuó.

BENJAMIN VICUÑA PUBLICACIÓN INSTAGRAM
La publicación de Instagram de Benjamín Vicuña.

La publicación de Instagram de Benjamín Vicuña.

Además de la carta, Benjamín Vicuña compartió imágenes y registros inéditos de Blanca, generando miles de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores y colegas del mundo artístico. Muchos usuarios destacaron la sensibilidad del texto y el profundo amor que el actor continúa expresando por su hija después de tantos años.

Por su parte, Pampita también homenajeó a Blanca con un conmovedor mensaje en sus redes sociales, acompañado por fotos familiares y recuerdos íntimos de la niña. Ambos posteos se convirtieron en tendencia durante las primeras horas de este 15 de mayo.

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