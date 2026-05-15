Cinco italianos murieron mientras buceaban en las Islas Maldivas: encontraron solo un cuerpo El hecho se produjo cuando los profesionales se encontraban realizando una expedición submarina en cuevas de corales a 50 metros de profundidad sobre el Atlántico. Entre las víctimas, se encuentran una profesora de biología marina, su hija y dos jóvenes investigadores. Por Agregar C5N en









Continuan los trabajos para recuperar los otros cuatro cuerpos.

Cinco buceadores italianos murieron mientras realizaban una expedición submarina en las Islas Maldivas. Hasta el momento un solo cuerpo pudo ser rescatado y este viernes continuaban los trabajos para recuperar los otros, luego de que el Ministerio de Exteriores de Roma los declare como fallecidos. Entre las víctimas, se encuentran una profesora de biología marina, su hija y dos jóvenes investigadores.

“Tras un accidente ocurrido durante una salida de buceo, cinco nacionales italianos murieron en el atolón de Vaavu, en Maldivas”, informaron desde la capital romana.

"Solo encontraron hasta ahora un cuerpo, el de Gianluca Benedetti, buzo experto, de 44 años, capitán de barco, que había dejado el trabajo. Los encontraron en las Islas Maldivas, en una serie de atolones y pequeños islotes", informó el periodista Gabriel Michi en el programa De Una.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2055334402457026893&partner=&hide_thread=false Murieron 5 italianos mientras buceaban en Maldivas. Encontraron solo un cuerpo.



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/1NZRInCsxz — C5N (@C5N) May 15, 2026 Las víctimas son tres mujeres —una de ellas, una investigadora de la Universidad de Génova, con su hija—, y dos hombres, según adelantaron los medios italianos.