Cinco italianos murieron mientras buceaban en las Islas Maldivas: encontraron solo un cuerpo

Cinco buceadores italianos murieron mientras realizaban una expedición submarina en las Islas Maldivas. Hasta el momento un solo cuerpo pudo ser rescatado y este viernes continuaban los trabajos para recuperar los otros, luego de que el Ministerio de Exteriores de Roma los declare como fallecidos. Entre las víctimas, se encuentran una profesora de biología marina, su hija y dos jóvenes investigadores.
“Tras un accidente ocurrido durante una salida de buceo, cinco nacionales italianos murieron en el atolón de Vaavu, en Maldivas”, informaron desde la capital romana.
"Solo encontraron hasta ahora un cuerpo, el de Gianluca Benedetti, buzo experto, de 44 años, capitán de barco, que había dejado el trabajo. Los encontraron en las Islas Maldivas, en una serie de atolones y pequeños islotes", informó el periodista Gabriel Michi en el programa De Una.
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Las víctimas son tres mujeres —una de ellas, una investigadora de la Universidad de Génova, con su hija—, y dos hombres, según adelantaron los medios italianos.
Las dos hipótesis que se manejan sobre el fatal desenlace refieren a una desorientación del grupo en el interior de la cueva, que comprometió el uso del oxígeno; o una posible contaminación de las botellas de aire comprimido utilizadas por los buceadores.
Quiénes eran los cinco buceadores italianos que fallecieron en las Islas Maldivas
- Monica Montefalcone: Profesora e investigadora de ecología marina en la Universidad de Génova.
- Giorgia Sommacal: Joven de 22 años, ingeniera biomédica e hija de Mónica Montefalcone.
- Muriel Oddenino: Investigadora de 31 años de la Universidad de Génova.
- Federico Gualtieri: Biólogo de 30 años recién graduado en la misma institución (cuerpo hallado)
- Gianluca Benedetti: Gerente de operaciones de la empresa de safaris de buceo Albatros Top Boat