Marcelo Tinelli confirmó que está de nuevo en pareja y reveló qué tuvo que ver Pampita en la relación El famoso conductor de Showmatch acaba de confirmar un nuevo romance y despertó la atención de todos los medios. Agregar C5N en









Tinelli nuevamente en pareja.

El famoso conductor argentino de Showmatch, Marcelo Tinelli, confirmó recientemente un nuevo romance.

La nueva novia de Tinelli es Rossana Almeyda, una empresaria y exmodelo argentina.

Almeyda es, además de empresaria, exmodelo, licenciada en Ciencias Políticas de 45 años nacida en Santa Fe. Ha cobrado gran relevancia en los medios tras confirmarse su relación sentimental.

Antes de esto y en medio de los rumores, Tinelli decidió ponerle fin a las especulaciones y compartió en sus redes una postal en la que se lo puede ver cocinando unas pastas. El famoso conductor argentino de Showmatch, Marcelo Tinelli, confirmó recientemente un nuevo romance. Luego de su separación con Millet Figueroa no hace mucho tiempo, le picó nuevamente el bichito del amor y ya está dando la nota.

La nueva novia de Tinelli es Rossana Almeyda, una empresaria y exmodelo argentina. El conductor confirmó oficialmente la relación a comienzos de mayo de 2026 tras separarse definitivamente de la modelo peruana Milett Figueroa, es íntima amiga de Pampita Ardohain, quien según allegados del espectáculo actuó como la "celestina" para presentar a la pareja.

Almeyda es, además de empresaria, exmodelo, licenciada en Ciencias Políticas de 45 años nacida en Santa Fe. Ha cobrado gran relevancia en los medios tras confirmarse su relación sentimental. A continuación te contamos las declaraciones que ya salieron a la luz.

Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli en Showmatch.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre su nueva pareja y la relación con Pampita Antes de esto y en medio de los rumores, Tinelli decidió ponerle fin a las especulaciones y compartió en sus redes una postal en la que se lo puede ver cocinando unas pastas con mención directa a su nueva pareja. Fue el primer paso antes de dar la noticia a la prensa de forma oficial.

marcelo tinelli Rossana Almeyda En una charla con Infobae, Marcelo Tinelli fue consulado por los rumores de romance con Rossana Almeyda, y sin vuelta confirmó: “Sí, estoy empezando una relación, conociendo a alguien, una mujer divina”. Y agregó: “Me hace mucho bien y siento que es mutuo, estamos en el arranque de una linda relación. Es conocida de Pampita, no fue mi celestina, la celestina fue una amiga de Caro, la que hizo fuerza fue la amiga”, reveló sin filtros el conductor. Marcelo Tinelli Showmatch Marcelo Tinelli en Showmatch.