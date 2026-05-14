La ANMAT rechazó un producto de limpieza por no poder probar que es "antimufa"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica no diera luz verde al artículo, que pretendía venderse con cualidades metafísicas como guiño a los hinchas de cara al Mundial.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , volvió a arremeter contra las regulaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) , organismo encargado de velar por la calidad, seguridad y eficacia de medicamentos, alimentos envasados, productos médicos y cosméticos, por no haber dado luz verde a un producto de limpieza con autodeclaradas propiedades "anti-mufa" [sic].

"El Estado es el mal en estado puro II. ANMAT elevó un informe a su titular Luis Fontana para no autorizar la venta del Poett Anti-Mufa que Clorox quería sacar para el mundial porque no estaba demostrado su carácter anti-mufa. Nada eso. VLLC!" , escribió el funcionario en su cuenta de X.

El titular de la cartera dedicada a desguazar a la administración pública remarcó en otro tuit que " el Estado define reglas que se le ocurren a un burócrata sentado en un escritorio pensando como resolver problemas que no existen ; el tema es que esa resolución genera costos, destruye oportunidades y mata la innovación antes de que pueda arrancar".

En esa línea de pensamiento, ya había celebrado en junio de 2025 la eliminación de 60 trámites administrativos dentro del ente regulador, que estuvo en el ojo de la tormenta y quedó expuesto a cuestionamientos públicos y judiciales por los controles previos y posteriores a la autorización de los productos con fentanilo adulterado que causó más de 100 muertes.

Federico Sturzenegger 2024 Federico Sturzenegger insiste en sus críticas a las regulaciones estatales.

ANMAT no autorizó un desinfectante porque no pueden probar que sea "anti-mufa"

El organismo frenó la salida al mercado de un nuevo desinfectante de la marca Poett, perteneciente a Clorox, publicitado como "anti-mufa" de cara al Mundial. La ANMAT no pudo demostrar científicamente que el producto tenga propiedades contra el infortunio o las personas que atraen la mala suerte.

Más allá de lo hilarante que pueda resultar, técnicamente un producto no debería arrogarse, a modo de fantasía, cualidades que realmente no posee. De lo contrario, podría aparecer un perfume que cura el cáncer, que evita la calvicie o que otorga talento para la poesía.