ANMAT prohibió la venta de dos reconocidas marcas de productos para el cabello

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó irregularidades en su registro, lo que los convierte en potencialmente peligrosos para la salud pública ya que podrían contener formol, un producto altamente tóxico.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de dos reconocidas marcas de productos capilares por irregularidades en su registro, lo que los convierte en potencialmente peligrosos para la salud pública.

El primer caso se implementó a través de la Disposición 2780/2026 del organismo, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana .

El texto destaca que el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud detectó la venta online de productos de la marca Taurina sin registro ante la ANMAT, por lo que "no es posible conocer su seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable" .

Ante esto, el organismo prohibió la venta en todo el país de Alisado de coco, Shock de queratina, Brillo de seda, Oro Plex, Cauterizador, Alisado mota, Alisado gloss, Shock de botox, Shampoo Argán, Acondicionador Argán, Shampoo queratina, Acondicionador queratina, Shampoo ácido de cereza, Acondicionador ácido de cereza, Loción de biotina pura y Oro líquido , todos de marca Taurina, sin datos de inscripción en su rotulado.

Asimismo, mediante la Disposición 2865/2026, ANMAT prohibió la venta de Shampoo neutro, Botox capilar, Shock de Keratina, Alisado 3D plastificado, Alisado japonés, Alisado espejo y Alisado definitivo, todos de marca Lacios Perfectos, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

El organismo destacó que "entre los productos se encuentran alisadores del cabello que se comercializan sin inscripción sanitaria, que en tal condición, representan un serio riesgo para la salud de la población por cuanto podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante". "El uso de este ingrediente con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado, por cuanto puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador", añadió.

Entre los motivos que los vuelven riesgosos, los alisadores formulados en base a formol pueden generar diversas reacciones adversas tras la exposición aguda, como irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización y alteraciones serias del tracto respiratorio.

Además, frente a la exposición crónica, pueden desencadenar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos domisanitarios

A través de la Disposición 2864/2026, la ANMAT prohibió la venta de los productos en todo el territorio nacional de insecticidas líquidos, insecticida mata cucarachas y arañas, tabletas mata mosquitos termoevaporables, espiral contra mosquitos, desinfectante, limpiadores, perfume para ropa y lustra muebles, de marca Gorrión, en todas sus presentaciones.

Además, prohibió la comercialización en todo el territorio nacional excepto en la provincia de Buenos Aires de Insecticida en aerosol mata cucarachas, arañas y hormigas marca Gorrión Max e Insecticida en aerosol, mata moscas y mosquitos marca Gorrión ya que solo contaban con habilitación en ese distrito.