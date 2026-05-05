ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza

ANMAT detectó irregularidades en el registro de varios productos de limpieza de la marca.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un largo listado de artículos de una reconocida marca de productos de limpieza, tras haber detectado que contaban con irregularidades en su registro, lo que los convierte en potencialmente peligrosos para la salud.

La medida se implementó a través de la Disposición 2491/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

El texto repasa que el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) tomó conocimiento sobre la venta de productos de la marca Agranel sin registro.

Agranel lavandina anmat ANMAT detectó productos sin registro de la marca Agranel. Redes sociales

Ante esto, el organismo busca proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, dado que se trata de productos con incumplimientos en su registro de los que se desconoce su efectiva composición y condiciones de su elaboración, y para los que, en consecuencia, no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable.

Agranel alguicida anmat ANMAT prohibió la venta de productos sin registro. Redes sociales Como resultado, el organismo prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional de agua lavandina, agua lavandina en gel, agua lavandina ropa color, agua lavandina ropa blanca, clarificador, alguicida, cloro, cloro granulado disolución rápida, pastillas de cloro chicas triple acción, cera para piso, silicona interior para acabado de superficies, silicona exterior para acabado de superficies, desengrasante, quita manchas, quita sarro, quita cera, destapa cañerías, shampoo para autos, limpia vidrios, perfumina textil y ahuyenta mosquitos marca Agranel. Agranel suavizante vívere anmat Algunos productos de Agranel se promocionaban como similares a otros de reconocidas marcas. Redes sociales También fueron proscriptas todas las presentaciones promocionadas como equivalentes a marcas reconocidas: suavizante tipo Vivere, jabón líquido tipo Camellito, jabón líquido tipo Ariel, gel tipo Harpic, tipo Cif crema, tipo Cif baño, todos de marca Agranel.