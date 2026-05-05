5 de mayo de 2026 Inicio
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ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó que se comercializaban sin registro y promocionados como equivalentes a otros de famosas empresas, lo que los convierte en potencialmente peligrosos ya que no es posible brindar garantías sobre su seguridad.

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ANMAT detectó irregularidades en el registro de varios productos de limpieza de la marca.

ANMAT detectó irregularidades en el registro de varios productos de limpieza de la marca.

ANMAT detectó incumplimientos en tres productos de limpieza de uso doméstico.
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ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza

La medida se implementó a través de la Disposición 2491/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

El texto repasa que el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) tomó conocimiento sobre la venta de productos de la marca Agranel sin registro.

Agranel lavandina anmat
ANMAT detectó productos sin registro de la marca Agranel.

ANMAT detectó productos sin registro de la marca Agranel.

Ante esto, el organismo busca proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, dado que se trata de productos con incumplimientos en su registro de los que se desconoce su efectiva composición y condiciones de su elaboración, y para los que, en consecuencia, no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable.

Agranel alguicida anmat
ANMAT prohibió la venta de productos sin registro.

ANMAT prohibió la venta de productos sin registro.

Como resultado, el organismo prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional de agua lavandina, agua lavandina en gel, agua lavandina ropa color, agua lavandina ropa blanca, clarificador, alguicida, cloro, cloro granulado disolución rápida, pastillas de cloro chicas triple acción, cera para piso, silicona interior para acabado de superficies, silicona exterior para acabado de superficies, desengrasante, quita manchas, quita sarro, quita cera, destapa cañerías, shampoo para autos, limpia vidrios, perfumina textil y ahuyenta mosquitos marca Agranel.

Agranel suavizante vívere anmat
Algunos productos de Agranel se promocionaban como similares a otros de reconocidas marcas.

Algunos productos de Agranel se promocionaban como similares a otros de reconocidas marcas.

También fueron proscriptas todas las presentaciones promocionadas como equivalentes a marcas reconocidas: suavizante tipo Vivere, jabón líquido tipo Camellito, jabón líquido tipo Ariel, gel tipo Harpic, tipo Cif crema, tipo Cif baño, todos de marca Agranel.

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