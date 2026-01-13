Este es el perfume favorito de Ana de Armas: cuánto sale en Argentina

Ana de Armas es una referente de la moda y el glamour.
Ana de Armas, ícono del glamour moderno, reveló que su perfume favorito es Beautiful Magnolia de Estée Lauder.
El corazón del perfume resalta la elegancia floral mediante el uso de gardenia y rosa turca.
Sus notas de salida son pétalos de magnolia, flor de loto y yerba mate.
El fondo de madera de cedro, sándalo y almizcle otorga una base cálida, cremosa y sensual.
Ana de Armas es considerada por muchos una de las estrellas más brillantes y magnéticas de Hollywood en la actualidad. La actriz cubano-española, aclamada por sus interpretaciones en filmes como Blonde, Knives Out y su inolvidable paso por la saga de James Bond, es hoy un referente indiscutido de la elegancia natural y el "glamour".
Con su estilo fresco, sofisticado y siempre radiante, De Armas cautiva tanto en las alfombras rojas como en su vida cotidiana. Como embajadora global de la belleza, la actriz suele destacar la importancia de los aromas que evocan momentos especiales. Entre su colección personal, hay una fragancia que se destaca como su favorita absoluta, reflejando su personalidad romántica, luminosa y audaz.
Fiel a su estilo, la joven actriz de 37 años utiliza Beautiful Magnolia de Estée Lauder, una fragancia lanzada recientemente que celebra la intensidad de una historia de amor en pleno florecimiento.
Cuál es el perfume favorito de Ana de Armas
Al igual que Ana de Armas, la esencia de este perfume es romántica. Beautiful Magnolia de Estée Lauder es una fragancia que se define por ser vibrante, fresca y profundamente femenina.
Sus notas de salida de magnolia, flor de loto y yerba mate la hacen luminosa y fresca como el amanecer, mientras el corazón con aceite de magnolia, gardenia y rosa turca, acentúan el perfil floral y aportan un toque de elegancia.
En sus notas de fondo se puede percibir la madera de cedro, sándalo y almizcle, que aportan una base cálida y cremosa que perdura en la piel y emana sensualidad y pasión.
Cuánto sale el perfume favorito de Ana de Armas en Argentina
Beautiful Magnolia de Estée Lauder es una fragancia de alta gama que se encuentra disponible en las principales perfumerías de lujo de Argentina. Se comercializa en diferentes presentaciones, siendo las de 30 ml, 50 ml y 100 ml las más comunes.
Según los valores actuales, en su formato más pequeño, la fragancia cuesta alrededor de $125.000 mientras que el tamaño más grande tiene un valor estimado de $250.000.