Este es el perfume favorito de Ana de Armas: cuánto sale en Argentina

La fragancia es una propuesta vibrante, fresca y romántica que celebra la intensidad del amor.

Ana de Armas es una referente de la moda y el glamour.

Ana de Armas es considerada por muchos una de las estrellas más brillantes y magnéticas de Hollywood en la actualidad. La actriz cubano-española , aclamada por sus interpretaciones en filmes como Blonde, Knives Out y su inolvidable paso por la saga de James Bond , es hoy un referente indiscutido de la elegancia natural y el "glamour".

Con su estilo fresco, sofisticado y siempre radiante, De Armas cautiva tanto en las alfombras rojas como en su vida cotidiana. Como embajadora global de la belleza, la actriz suele destacar la importancia de los aromas que evocan momentos especiales. Entre su colección personal, hay una fragancia que se destaca como su favorita absoluta, reflejando su personalidad romántica, luminosa y audaz.

Fiel a su estilo, la joven actriz de 37 años utiliza Beautiful Magnolia de Estée Lauder , una fragancia lanzada recientemente que celebra la intensidad de una historia de amor en pleno florecimiento.

Al igual que Ana de Armas, la esencia de este perfume es romántica. Beautiful Magnolia de Estée Lauder es una fragancia que se define por ser vibrante, fresca y profundamente femenina.

Sus notas de salida de magnolia, flor de loto y yerba mate la hacen luminosa y fresca como el amanecer, mientras el corazón con aceite de magnolia, gardenia y rosa turca , acentúan el perfil floral y aportan un toque de elegancia.

En sus notas de fondo se puede percibir la madera de cedro, sándalo y almizcle, que aportan una base cálida y cremosa que perdura en la piel y emana sensualidad y pasión.

Cuánto sale el perfume favorito de Ana de Armas en Argentina

Beautiful Magnolia de Estée Lauder es una fragancia de alta gama que se encuentra disponible en las principales perfumerías de lujo de Argentina. Se comercializa en diferentes presentaciones, siendo las de 30 ml, 50 ml y 100 ml las más comunes.

Según los valores actuales, en su formato más pequeño, la fragancia cuesta alrededor de $125.000 mientras que el tamaño más grande tiene un valor estimado de $250.000.