Meteotsunami en Mar del Plata: el antecedente de 1954 que causó pánico en Playa Bristol

La sorpresiva crecida del mar registrada este lunes cuenta con un precedente histórico de hace más de 70 años. El 21 de enero de 1954, "un oleaje de extraordinaria altura y violencia sorprendió a millares de bañistas" en pleno mediodía marplatense.

La sorpresiva crecida del mar registrada este lunes que se cobró una víctima en Santa Clara del Mar, además de 35 heridos y un infartado, cuenta con un precedente histórico de hace más de 70 años. El 21 de enero de 1954, "un oleaje de extraordinaria altura y violencia sorprendió a millares de bañistas" en pleno mediodía marplatense, cuando las condiciones meteorológicas no permitían presumir un evento de tal magnitud, tituló el diario La Capital.

Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica
Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica

En aquella oportunidad, la ola se elevó a una altura considerable y se extendió con "violencia aluvional sobre la playa, arrastrando cuanto encontró a su paso". El fenómeno desató escenas de pánico, especialmente entre mujeres y niños, y obligó a los servicios de emergencia a realizar maniobras de "respiración artificial" de urgencia sobre la arena.

Testigos de la época recordaron que el clima presentaba un "calor intenso" con amenaza de lluvia, pero el mar ofrecía una serenidad "muy propia de la temporada". Sin embargo, de forma repentina, "una ola gigante, a la que sucedieron de inmediato otras dos", impactó con fuerza, principalmente en la Playa Bristol.

Pese al terror unánime, no se lamentaron víctimas fatales gracias a la "meritísima y decidida intervención de los guardavidas" y del personal de salud municipal y provincial. Los bañistas que estaban dentro del agua fueron alcanzados por las masas líquidas, registrándose numerosos casos de "principio de asfixia".

playas mar del plata 1954

La Subprefectura Marítima informó en aquel entonces que el "crecimiento extraordinario de las aguas" provocó que once personas asfixiadas debieran ser asistidas. El comunicado oficial de 1954 destacó que todos los afectados lograron recuperarse tras ser sometidos a técnicas de reanimación a tiempo.

Este tipo de eventos ya había tenido otra manifestación en 1945 en la Escollera Norte. En ese antecedente, los veraneantes fueron sorprendidos por "cuatro olas inmensas, que causaron pánico, dejando un considerable número de heridos".

