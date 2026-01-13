13 de enero de 2026 Inicio
Una familia de cuatro personas necesitó $1.308.713 para no ser pobre en diciembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó los montos mínimos necesarios por grupo familiar para no ser pobre en el último mes de 2025.

Por
El INDEC calcula la Canasta Básica Total y Alimentaria.

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.308.713,26 en diciembre de 2025 para no ser pobre y $589.510 para no ser indigentes. Al igual que en noviembre, la Canasta Básica Total superó el millón de pesos para todos los grupos familiares contemplados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el informe.

Luis Caputo junto a Javier Milei.
La familia de tres integrantes tuvo que registrar ingresos por $1.041.888 para mantenerse sobre el umbral de pobreza y la de cinco integrantes por $1.376.478.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2011151534692913197?s=20&partner=&hide_thread=false

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) por persona escaló 4,1% en diciembre y subió a $190.780, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) por persona aumentó 4,1% en el mismo mes y se ubicó en $423.532. La CBA acumula un aumento de 31,2% en 2025 y la CBT, 27,7%.

Informe completo de la variación de la Canasta Básica en diciembre de 2025

Canasta Básica Diciembre 2025

