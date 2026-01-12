12 de enero de 2026 Inicio
Un viaje que terminó en tragedia: quién es la víctima del meteotsunami en Mar Chiquita

En horas de la tarde una gigante ola de aproximadamente 5 metros impacto en las playas de distintos distritos de la costa atlántica provocando la muerte de 1 persona y 35 heridos.

La víctima fatal del meteotsunami registrado este lunes en la localidad de Santa Clara, partido de Mar Chiquita, fue identificada como un ciudadano argentino que residía en Francia y que había arribado al país en los últimos días para visitar a familiares en Mar del Plata.

Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica
Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica

Según la información difundida por el periodista Leo García en Minuto Uno, el fallecido sería Yair Amir Mano Núñez, de entre 30 y 35 años. El joven se encontraba en la costa junto a su novia, de nacionalidad francesa, y dos amigos al momento del trágico episodio.

Según el medio marplatense LA CAPITAL, el hombre, que no sabía nadar, se encontraba pescando en la escollera cuando la ola le provocó la caída al agua. se encontraba junto a su novia, una mujer oriunda del mencionado país, sobre la escollera cuando el oleaje provocó su caída al agua. Además indicaron que hace ocho años se desempeñaba como jinete de caballos en Europa.

El hecho ocurrió cuando una crecida repentina del mar, descripta por las autoridades como una “súper ola” o meteotsunami, lo arrastró contra las rocas. Producto del violento impacto, el joven perdió la vida en el lugar, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

El episodio se dio en el marco de un fenómeno meteorológico excepcional que afectó a distintos puntos de la costa atlántica bonaerense y que obligó a evacuar preventivamente los balnearios del distrito. Desde Defensa Civil reiteraron que se trató de un evento imprevisible, sin posibilidad de anticipación técnica, y pidieron extremar las precauciones ante condiciones climáticas adversas en zonas costeras.

Temporal, inundaciones y destrozos en Salta: el dramático rescate de una pareja atrapada en un auto

