Tras el meteotsunami en la costa de Buenos Aires, todavía rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Después de la ola gigante que afectó la Costa Atlántica y mató a una persona, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones, vientos y granizo para varias localidades de Argentina.

Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas. 
Tras el meteotsunami que afectó la costa atlántica y mató a una persona, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y varias localidades de Argentina. El organismo informó que para la jornada del martes 13 de enero se esperan una serie de fenómenos acompañados por fuertes precipitaciones, vientos y granizo.

El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Jujuy, Tucumán y Catamarca, se esperan fenómeno acompañado por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Mientras que en Tierra del Fuego rige una alerta por lluvias para toda la provincia, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En el caso de Santa Cruz se esperan lluvias y vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local.

El fallecimiento de un joven este lunes en la localidad de Santa Clara, partido de Mar Chiquita, volvió a poner en foco un fenómeno poco conocido para el público general: el meteotsunami. El hecho ocurrió en el marco de un fuerte oleaje que afectó a distintos puntos de la costa bonaerense y que obligó a evacuar balnearios como medida preventiva.

Según confirmó Fabián García, de Defensa Civil, la víctima fue arrastrada por una repentina crecida del mar y golpeó su cuerpo contra las rocas. En la zona, al igual que en sectores de Mar del Plata, se registró lo que testigos y autoridades describieron como una “súper ola” o “mini tsunami”, un episodio que técnicamente se encuadra dentro de los meteotsunamis.

A diferencia de los tsunamis clásicos, que se originan por terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos submarinos, los meteotsunamis tienen un origen estrictamente atmosférico. Se producen cuando determinados sistemas meteorológicos, como tormentas intensas, bruscos cambios de presión atmosférica o fuertes ráfagas de viento, transfieren energía al mar y generan olas de gran tamaño en muy corto tiempo.

Defensa Civil explicó que se trata de “olas espurias, que ocurren de manera aleatoria e imprevisible”. Al momento del evento, se registraba un aumento local del viento asociado a ráfagas desprendidas de tormentas que se desarrollaban cerca de Mar del Plata. Si bien ese incremento del viento había sido advertido en el seguimiento meteorológico, no existían herramientas para anticipar la magnitud del oleaje que finalmente se produjo.

Uno de los principales riesgos de los meteotsunamis es justamente su carácter sorpresivo. Pueden desarrollarse en minutos, sin señales previas claras para quienes se encuentran en la playa o en zonas costeras. Además, según remarcaron las autoridades, actualmente no existen tecnologías en el mundo capaces de predecir con precisión estos eventos, lo que limita las posibilidades de alerta temprana.

