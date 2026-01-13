IR A
Graciela Alfano, provocativa: "El cuerpo del señor Macri es muy lindo, me encanta"

La exvedette confesó que recibió un mensaje del expresidente y que irán a comer. “No descarto absolutamente nada. Soy una persona muy del ahora. Veo lo que siento, veo qué sucede y si sucede… qué alegría”, se sinceró.

La reciente confirmación de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada despertó rumores de posibles terceros en discordia, pero sin confirmación al respecto, sí revivió un viejo amorío del expresidente: Graciela Alfano confesó que la invitó a cenar.

La exvedette, disfrutando del verano en Punta del Este para ser parte de un evento benéfico, contó que recientemente recibió un mensaje del titular del PRO y que aceptará ir a compartir un encuentro como en viejas épocas.

Quedamos en ir a comer con Macri. Uno va a comer. Lo que pasa es que yo no sé si se confundieron las palabras porque creo que algunos entendieron que damos en comernos. Quiero decir que no va a ser mi plato principal”, sostuvo la actriz en tono risueño en diálogo con Radio 10.

En esa línea, la conductora reconoció que con Macri “nos queremos hace muchos años, nosotros hemos tenido una relación hace 30 años que fue una relación de 7 años y pasaron cosas muy divertidas”. “Con Mauricio tenemos mucho humor, nos reímos mucho, es un hombre muy inteligente”, recordó.

Por otro lado, consultada por un posible romance, Alfano fue contundente y sostuvo que no descarta nada: “No descarto absolutamente nada. Soy una persona muy del ahora. Veo lo que siento, veo qué sucede y si sucede, qué alegría. Estamos hablando de dos personas que van a comer, que están solteras, que pueden hacer lo que se les da la gana”.

Sin privarse de lanzar elogios para con el exjefe de Estado destacó grandes gestos de generosidad que tuvo con ella como la entrega de autos 0km para sortear en el programa que conducía El Periscopio, pero también hizo referencia a su gestión en Boca Junior y lanzó un comentario con doble sentido que desató la risa de todos.

Cuando llegó a Boca, una de las primeras cosas que hizo fue regalar esas pelotas, unas lindas pelotas… por favor, estoy hablando de las pelotas de fútbol. Porque después sacamos de contexto, no estoy hablando del cuerpo del señor Macri, es muy lindo y como hombre me encanta”, declaró.

Embed - "YO NO DESCARTO NADA CON MACRI" | Graciela Alfano en #TodoEsPosible

Por otro lado, destacó: “Yo tengo otra experiencia total de parte del que es generoso, que es inteligente, que tiene humor, que me entiende, que entiende a la mujer, es un hombre que no es intolerante, se puede hablar, es decir, uno le explica cosas y habla, tiene buena comunicación”.

Juana Viale desmintió los rumores de un romance con Mauricio Macri

El nombre de Juana Viale fue uno de los primeros nombres que surgieron luego que se confirmara la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, sin embargo, la propia actriz salió a desmentir su vinculación.

A través de sus redes sociales hizo un fuerte descargo y se defendió de las acusaciones del periodista. “Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”, cerró quien está en pareja con Yago Lange desde hace más de tres años..

Juana Viale
