"Belén", de Dolores Fonzi, nominada a los Premios Goya como mejor película iberoamericana

El film que expuso el caso verídico de una joven criminalizada por haber sufrido un aborto espontáneo en Tucumán, fue seleccionado para el galardón mientras se mantiene en carrera por el Oscar.

La película de Dolores Fonzi representará a la Argentina en los próximos Premios Oscar.

El largometraje protagonizado por Camila Pláate y dirigido por Dolores Fonzi, fue reconocido por la Academia Española de Cine para competir en la categoría " Mejor película Iberoamericana" con La misteriosa mirada del flamenco (Chile), La piel del agua (Costa Rica), Manas (Brasil) y Un poeta (Colombia). Los Premios Goya se llevaran a cabo el 28 de febrero en Barcelona, España.

"Belén" retrata la historia verídica de una chica tucumana condenada a ocho años de prisión y luego absuelta por la Corte Suprema provincial ante la criminalización de un aborto espontáneo. La inspiración de Fonzi llegó a través del libro Somos Belén de la abogada, comunicadora y activista por los derechos de las mujeres Ana Correa. A su vez, al elenco que acompañan a Pláate, lo integran actores de trayectoria como Luis Machín, César Troncoso y Julieta Cardinali, entre otros. Además, cuenta con actuación y un rol de coguionista de Laura Paredes, actriz y miembro del grupo Piel de Lava.

La película ya recorrió 240 países desde su estreno en septiembre de 2025 en Argentina y mantiene su buena racha. La actriz protagonista fue premiada con la entrega de la Concha de Plata a La Mejor interpretación de Reparto mientras que el film ingresó en la shortlist de 15 producciones que continúan en carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional 2026.

Los favoritos de Los Goya 2026

Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y Sirat de Oliver Laxe con 11, son las películas preferidas para la 40ª edición de los Premios Goya que se celebrarán en Barcelona 28 de febrero.

Más allá de la película argentina dirigida por Dolores Fonzi, una de las producciones nacionales más elogiadas de los últimos tiempos, en el apartado mejor actor de reparto aparece también el actor Juan Minujín por Los Domingos, una de los films favoritos del cine español del año pasado.

Juan Minujin
