Confirman un muerto, decenas de heridos y un infartado tras la súper ola que sacudió la Costa Atlántica

El fallecimiento se produjo en una playa de Santa Clara del Mar, en Mar Chiquita, municipio vecino a Mar del Plata, cuando un hombre golpeó contra las rocas de una escollera al ser arrastrado por la crecida. Defensa Civil reportó al menos 35 heridos con raspaduras y golpes. Otro hombre de unos 30 años sufrió un infarto.

El fuerte oleaje se cobró una víctima en Santa Clara del Mar.

Un fuerte oleaje sorpresivo, calificado por las autoridades como "mini tsunami" o "meteotsunami", azotó este lunes a varios municipios de la Costa Atlántica. El fenómeno provocó la muerte de un hombre en Santa Clara del Mar, luego de que fuera arrastrado por la crecida y golpeara violentamente contra las rocas de una escollera.

Fabián García, titular de Defensa Civil bonaerense, confirmó el deceso y reportó que otras 35 personas sufrieron heridas leves, principalmente raspaduras y golpes. "Es un varón que fue empujado por el agua y golpeó contra las rocas", detalló el funcionario, quien además informó que otra persona sufrió un infarto durante el evento.

Este segundo afectado es un hombre de aproximadamente 30 años que fue rescatado en la albufera de Mar Chiquita tras ser arrastrado por la confluencia del mar y el río. Los guardavidas le practicaron maniobras de RCP durante más de media hora antes de su traslado de urgencia, donde permanece internado en estado grave.

Desde Defensa Civil explicaron que se trató de "olas espurias, que ocurren de manera aleatoria e imprevisible", vinculadas a ráfagas de tormentas cercanas a Mar del Plata. El organismo señaló que, si bien se había alertado sobre el aumento del viento a las 17.15, "no había manera de prever la magnitud de olas que podía generar".

Como medida de seguridad, todos los balnearios del distrito de Mar Chiquita fueron evacuados de manera inmediata por los equipos de emergencia. El nivel del agua llegó a crecer de forma repentina hasta los cinco metros, lo que obligó a un despliegue conjunto de las áreas de Salud, Turismo y Defensa Civil en toda la costa.

García concluyó que se trató de un "evento impredecible" y aclaró que, debido a la naturaleza de este tipo de ondas marinas, "al momento no hay tecnologías en el mundo que permitan predecirlas". Actualmente, las autoridades continúan relevando los hospitales de la zona para asistir a los damnificados por el temporal.

