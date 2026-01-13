UNICEF denunció que más de 100 niños murieron en Gaza tras al alto el fuego El organismo advirtió que la tregua iniciada el 11 de octubre no frenó el impacto letal del conflicto sobre la infancia, en un enclave devastado, sin refugios seguros y con asistencia humanitaria restringida. Por + Seguir en







El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denunció que más de 100 niños murieron en la Franja de Gaza desde la entrada en vigencia del alto el fuego el 11 de octubre de 2025. Así lo confirmó el representante del organismo en el territorio, James Elders, quien describió una situación humanitaria “asfixiante” pese a la reducción de los ataques a gran escala.

Según Elders, la tregua no garantizó condiciones mínimas de seguridad para los menores. En la zona continúan las incursiones con drones y bombardeos de tanques, lo que mantiene en riesgo permanente a la población civil. El funcionario advirtió además que la cifra oficial de niños fallecidos es inferior a la real, ya que solo contempla los casos debidamente documentados.

A la violencia se suma el impacto del invierno. UNICEF confirmó que al menos seis niños murieron por hipotermia ante la falta de abrigo, calefacción y refugios adecuados. Las recientes tormentas y fuertes vientos agravaron la crisis: el gobierno gazatí informó que unas 127 mil de las 135 mil tiendas instaladas para desplazados quedaron inhabitables.

La precariedad de los refugios derivó en nuevos episodios fatales. Se registraron derrumbes de estructuras utilizadas como protección, como una vivienda en el barrio Al-Nasr y un salón de bodas en la zona de Chalets, al oeste de Gaza, donde murieron civiles, entre ellos niños y ancianos.

UNICEF alertó también sobre la escasez crítica de colchones, mantas y sistemas de calefacción, en campamentos que fueron descriptos como “morgues”. La destrucción de la infraestructura en el enclave alcanza cerca del 90%, y unas 288 mil familias quedaron sin ningún tipo de refugio, en un contexto donde más de dos millones de personas fueron desplazadas.

Las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria profundizan la falta de insumos esenciales, como suministros médicos, gas y combustible, lo que compromete el funcionamiento de los sistemas de agua y saneamiento. Desde el inicio del alto el fuego se contabilizan 442 muertos y más de 1.200 heridos, cifras que se suman a un saldo acumulado que supera los 71.400 fallecidos y 171.300 heridos desde octubre de 2023.