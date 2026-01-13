13 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno celebró el dato de inflación de 2025: "Un logro extraordinario"

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el Índice de Precios al Consumidor alcanzara un acumulado del 31,5% en el último año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Luis Caputo junto a Javier Milei.

Luis Caputo junto a Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la inflación anual en 2025 alcanzó el 31,5% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice más bajo en ocho años, lo que definió como "un logro extraordinario". Además, remarcó el rol del "programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA".

La inflación trepó a 2,8% en diciembre pero acumuló un 31,5% en 2025, el índice anual más bajo en ocho años

En su cuenta de la red social X, Caputo destacó el informe sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), difundido por el Indec. "2025: la inflación más baja de los últimos 8 años. La inflación de diciembre arrojó una variación mensual de 2,8% y una variación interanual de 31.5%. De esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo", subrayó.

"Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2", agregó en esta línea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2011151490329497971&partner=&hide_thread=false

En tanto, anticipó que el Ministerio de Economía sostendrá sus medidas: "El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación. Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recordó el nivel de IPC tras la asunción presidencial de Milei. "Cuando asumimos la inflación del 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo. Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer", señaló.

En este marco, el presidente Javier Milei volvió a destacar la gestión de Caputo al frente del Ministerio de Economía. "Toto, el más grande", remarcó.

