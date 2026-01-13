13 de enero de 2026 Inicio
Donald Trump arengó a los iraníes a que sigan protestando: "La ayuda está en camino"

El mandatario de Estados Unidos instó a los ciudadanos persas a continuar con los reclamos contra el régimen del ayatolá Alí Jamenei.

Por
El mandatario estadounidense publicó en su red social.

El mandatario estadounidense publicó en su red social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arengó a los ciudadanos de Irán a que continúen con las protestas contra el régimen del ayatolá Alí Jamenei. Además, prometió que respaldará las acciones: "La ayuda está en camino".

Donald Trump anunció aranceles del 25% a los países que comercien con Irán
Trump anunció aranceles del 25% a los países que comercien con Irán

"Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio", escribió el mandatario este martes en su cuenta en su red social, Truth Social.

"Cancelé todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. ¡La ayuda está en camino! ¡MIGA!", concluyó su mensaje, con una sigla análoga a su Make America Great Again pero con Irán.

El mensaje llega un día después del anuncio de la imposición de aranceles del 25% a todos los países que mantengan relaciones comerciales con la República Islámica de Irán. La decisión fue comunicada este lunes a través de Truth Social y, según precisó el propio Presidente, entró en vigencia de manera inmediata.

"Con vigencia inmediata, cualquier país que realice negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva. ¡Gracias por su atención!", escribió.

El anuncio se produjo pocas horas después de que Trump admitiera que evalúa "acciones militares muy concretas" frente al escenario iraní, marcado por protestas masivas contra el gobierno del ayatolá Alí Jameneí. Las manifestaciones comenzaron tras la devaluación del rial y el impacto de la inflación, y derivaron en consignas abiertamente antigubernamentales.

"Estamos evaluando esto muy seriamente. El Ejército lo está examinando y estamos considerando opciones muy concretas", señaló Trump ante la prensa a bordo del Air Force One. El mandatario también advirtió que una respuesta violenta del régimen frente a las protestas podría derivar en represalias por parte de Washington.

La publicaci&oacute;n de Donald Trump en Truth Social.

La publicación de Donald Trump en Truth Social.

Desde Teherán, el canciller Abás Araqchi respondió con dureza y afirmó que "Irán está preparado para una guerra y también listo para negociar". En tanto, la ONG Iran Human Rights denunció que la represión dejó al menos 648 muertos —nueve de ellos menores—, miles de heridos y cerca de 10.000 detenidos.

En paralelo, Trump afrontará esta semana una definición clave en la Corte Suprema de Estados Unidos. El máximo tribunal deberá resolver si el presidente se excedió al utilizar la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles de manera unilateral, una decisión con fuerte impacto político y económico para la Casa Blanca.

