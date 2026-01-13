Cuánto cuesta hacer la renovación de la licencia de conducir en 2026 Los nuevos valores ya rigen para todo 2026. El monto final depende del tipo de habilitación y la vigencia elegida. Por + Seguir en







Los nuevos montos responden a modificaciones aprobadas a nivel municipal, provincial y nacional.

Renovar la licencia de conducir en 2026 tiene nuevos valores luego de la actualización de tasas municipales, provinciales y nacionales.

El trámite por cinco años para auto y moto supera los $40.000 e incluye cánones e impuestos obligatorios.

Antes de avanzar con la gestión, se deben abonar tributos y regularizar posibles infracciones registradas.

Existen beneficios y exenciones para contribuyentes que estén al día con determinadas obligaciones fiscales. Durante el 2026, renovar la licencia de conducir implica hacerle frente a costos actualizados que impactan tanto en automovilistas como en motociclistas. Los nuevos montos responden a modificaciones aprobadas a nivel municipal, provincial y nacional, que cambiaron el valor final del trámite.

Estos ajustes se dan en un contexto de actualización general de tasas e impuestos, lo que llevó a que el precio de la Licencia Nacional de Conducir cambie según la duración elegida y el tipo de vehículo habilitado. Además del canon local, el valor incluye controles médicos obligatorios y tributos específicos.

De esta manera, quienes necesiten renovar su registro deberán contemplar no solo el monto total, sino también el cumplimiento previo de requisitos administrativos y fiscales que condicionan el avance del trámite.

Licencia conducir Redes sociales Qué costo tiene renovar la licencia de conducir en 2026 Para una renovación por cinco años que habilite tanto auto como moto, el costo total del trámite asciende a $41.017. En el caso de inclinarse únicamente por moto, el valor por el mismo período es de $26.757. Estos importes contemplan el canon municipal, la evaluación médica obligatoria y los impuestos CENAT (nacional) y CEPAT (provincial).

El proceso se inicia con el pago del CENAT y el CEPAT. En esa instancia, el sistema verifica si existen multas pendientes en distintas jurisdicciones del país, como la provincia de Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Santa Fe o Córdoba. Si se detectan infracciones impagas, estas deben regularizarse para poder continuar; de lo contrario, el trámite queda bloqueado.