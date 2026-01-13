13 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuánto cuesta hacer la renovación de la licencia de conducir en 2026

Los nuevos valores ya rigen para todo 2026. El monto final depende del tipo de habilitación y la vigencia elegida.

Por
Los nuevos montos responden a modificaciones aprobadas a nivel municipal

Los nuevos montos responden a modificaciones aprobadas a nivel municipal, provincial y nacional.

  • Renovar la licencia de conducir en 2026 tiene nuevos valores luego de la actualización de tasas municipales, provinciales y nacionales.
  • El trámite por cinco años para auto y moto supera los $40.000 e incluye cánones e impuestos obligatorios.
  • Antes de avanzar con la gestión, se deben abonar tributos y regularizar posibles infracciones registradas.
  • Existen beneficios y exenciones para contribuyentes que estén al día con determinadas obligaciones fiscales.

Durante el 2026, renovar la licencia de conducir implica hacerle frente a costos actualizados que impactan tanto en automovilistas como en motociclistas. Los nuevos montos responden a modificaciones aprobadas a nivel municipal, provincial y nacional, que cambiaron el valor final del trámite.

Mar del Plata se vio sacudida por una ola de enormes dimensiones.
Te puede interesar:

Ola gigante en Mar del Plata: descartan que haya sido un meteotsunami y revelan la posible causa del fenómeno

Estos ajustes se dan en un contexto de actualización general de tasas e impuestos, lo que llevó a que el precio de la Licencia Nacional de Conducir cambie según la duración elegida y el tipo de vehículo habilitado. Además del canon local, el valor incluye controles médicos obligatorios y tributos específicos.

De esta manera, quienes necesiten renovar su registro deberán contemplar no solo el monto total, sino también el cumplimiento previo de requisitos administrativos y fiscales que condicionan el avance del trámite.

Licencia conducir

Qué costo tiene renovar la licencia de conducir en 2026

Para una renovación por cinco años que habilite tanto auto como moto, el costo total del trámite asciende a $41.017. En el caso de inclinarse únicamente por moto, el valor por el mismo período es de $26.757. Estos importes contemplan el canon municipal, la evaluación médica obligatoria y los impuestos CENAT (nacional) y CEPAT (provincial).

El proceso se inicia con el pago del CENAT y el CEPAT. En esa instancia, el sistema verifica si existen multas pendientes en distintas jurisdicciones del país, como la provincia de Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Santa Fe o Córdoba. Si se detectan infracciones impagas, estas deben regularizarse para poder continuar; de lo contrario, el trámite queda bloqueado.

Los valores actualizados según la vigencia elegida son los siguientes.

Para moto:

  • Un año cuesta $19.041.
  • Dos años, $20.970.
  • Tres años, $22.899.
  • Cuatro años, $24.828.
  • Cinco años, $26.757.

Para auto y moto:

  • Un año tiene un costo de $21.893.
  • Dos años, $26.674.
  • Tres años, $31.292.
  • Cuatro años, $36.236.
  • Cinco años, $41.017.
Licencia de conducir digital

A nivel municipal, se mantienen beneficios para contribuyentes que abonen ABL, Servicios Sanitarios o Red Vial, así como para titulares de habilitaciones comerciales que paguen la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene.

Estas personas pueden solicitar la exención de la tasa de la Licencia Nacional de Conducir, siempre que estén al día con sus obligaciones y no hayan adherido a planes de pago en los últimos cinco años. El beneficio también alcanza a cónyuges e hijos menores de 21 años. Como referencia, el canon municipal para una licencia de auto y moto por cinco años es de $23.905.

Noticias relacionadas

Tres de los cuatro acusados ya fueron detenidos por la Policía.

Chaco: tres hombres fueron detenidos por golpear con un ladrillo y abusar sexualmente a una joven de 22 años

play

Tensión en Aeroparque por la cancelación masiva de vuelos de Flybondi: miles de pasajeros varados

play

Nuevo parte médico de Bastián: "No está en condiciones de ser trasladado"

¿Este fenómeno puede volver a ocurrir?

La advertencia de un experto tras el meteotsunami en la Costa: "Puede volver a ocurrir"

Al día de hoy, el caso Laureana es ampliamente recordado como uno de los femicidas más sínicos

Tuvo una muerte atípica y fue uno de los asesinos en serie más famosos de Argentina: quién era Francisco Antonio Laureana

play

El dramático relato del guardavidas que rescató gente tras la ola gigante de Mar Chiquita

Rating Cero

Patricia Bullrich visitó a Fátima Florez y la elogió por su perfecta imitación.

Fátima Florez, entre las obras más vistas de Mar del Plata: el guiño de una figura del Gobierno

Julio Iglesias.
play

El crudo relato de una de las denunciantes de Julio Iglesias: "Me usaba casi todas las noches"

La película de Dolores Fonzi representará a la Argentina en los próximos Premios Oscar.

"Belén", de Dolores Fonzi, nominada a los Premios Goya como mejor película iberoamericana

La nueva serie de Netflix en 2026. 
play

Hoy en Netflix: tiene 8 capítulos y es la versión latina de Emily in Paris

Con este lanzamiento, Stranger Things demuestra que su historia no termina del todo: sigue viva en la memoria colectiva y en el vínculo emocional con su audiencia.
play

Este documental del cierre de una histórica serie de Netflix está emocionando a todos: cuál es

¿Hay amor?, ¿Quién es Micaela Benítez, la posible nueva pareja de Martín Demichelis?

¿Hay amor? Quién es Micaela Benítez, la posible nueva pareja de Martín Demichelis

últimas noticias

Patricia Bullrich visitó a Fátima Florez y la elogió por su perfecta imitación.

Fátima Florez, entre las obras más vistas de Mar del Plata: el guiño de una figura del Gobierno

Hace 11 minutos
Mar del Plata se vio sacudida por una ola de enormes dimensiones.

Ola gigante en Mar del Plata: descartan que haya sido un meteotsunami y revelan la posible causa del fenómeno

Hace 21 minutos
Tres de los cuatro acusados ya fueron detenidos por la Policía.

Chaco: tres hombres fueron detenidos por golpear con un ladrillo y abusar sexualmente a una joven de 22 años

Hace 22 minutos
play
Julio Iglesias.

El crudo relato de una de las denunciantes de Julio Iglesias: "Me usaba casi todas las noches"

Hace 26 minutos
Crisis en Tres Arroyos: trabajadores reclaman pago de salarios, aguinaldos y vacaciones

Crisis en Tres Arroyos: trabajadores reclaman pago de salarios, aguinaldos y vacaciones

Hace 56 minutos