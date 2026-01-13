Tensión en Aeroparque por la cancelación masiva de vuelos de Flybondi: miles de pasajeros varados La aerolínea low cost suspendió más de la mitad de sus vuelos este martes. Pasajeros varados, reclamos sin respuesta y refuerzo policial en la terminal. Por + Seguir en







Tensión en Aeroparque por la cancelación masiva de vuelos de Flybondi

La cancelación de vuelos de Flybondi volvió a generar un fuerte clima de tensión en Aeroparque. Este martes, la compañía suspendió 24 de los 47 vuelos programados, una situación que se repite desde el fin de semana y que dejó a miles de pasajeros varados.

El lunes, la empresa había cancelado 20 de los 76 vuelos previstos, mientras que el domingo anuló otros 20 sobre un total de 74. En lo que va de 2026, Flybondi ya suma 125 vuelos cancelados.

En la terminal aérea, los pasajeros pasaron varias horas esperando respuestas. Se formaron dos filas extensas: una para intentar cambiar el pasaje y otra para presentar reclamos. La situación derivó en gritos e insultos contra el personal de la aerolínea, lo que obligó a reforzar la seguridad con mayor presencia policial.

“Me cancelaron el vuelo, viajaba esta tarde. Recién lo puedo cambiar para el miércoles y ni siquiera sale de Aeroparque, sino de Ezeiza. No tengo plata para hotel, comida ni transporte. Estoy esperando hace dos horas y media. Ya me pasó antes con Flybondi y nunca me reintegraron”, relató una pasajera a C5N.

Un turista italiano contó que su vuelo de las 12.40 fue cancelado y que no recibió precisiones: “Me dijeron que hoy no hay más vuelos, quizás mañana. Elegí esta empresa porque era barata”.