Se acabará el oxígeno en la Tierra: un estudio de la NASA predijo cuándo sucederá

El estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Toho y el Instituto de Tecnología de Georgia junto a la agencia espacial estadounidense.

El planeta podría perder todo su oxígeno.

Un reciente estudio realizado por investigadores de la NASA y dos universidades despertaron la incertidumbre de lo que puede suceder con la Tierra: ¿Dejará de ser un planeta habitable ya que se acabará el oxígeno?

La investigación de científicos de la Universidad de Toho (Japón) y el Instituto de Tecnología de Georgia (Estados Unidos), en colaboración con la agencia espacial estadounidense, proyectó un escenario de un futuro en el que no habrá rastro del ser humano en nuestro planeta debido al aumento del brillo solar y perderá la capacidad de mantener niveles adecuados de oxígeno.

Aunque también hay otros factores que podrían acelerar ese proceso como, por ejemplo, el cambio climático, que influye en hacer que la Tierra se convierta en un lugar inhabitable antes. Pese a esta advertencia, este escenario no se será de manera repentina, sino que podría darse recién en dentro de mil millones de años.

Tierra desértica

¿Se podrá acabar el oxígeno en el planeta Tierra?

Según se detalló, a medida que el Sol se calienta, las condiciones no serán favorables para la vida en el lugar donde habita el ser humano y, al incrementarse la temperatura, se romperá las moléculas de dióxido de carbono en la atmósfera.

De esta manera, este fenómeno provocará una caída tan drástica del CO2 por lo que las plantas dejarán de realizar la fotosíntesis, y sin ella no habrá más oxígeno. Todo este proceso hará que se comience a desertificar el planeta hasta convertirlo en una roca gigante.

Por otra parte, los investigadores prevén que el movimiento de las placas tectónicas y la actividad volcánica liberarán gases reductores que consumirán el oxígeno atmosférico restante.

Por lo tanto, todo este proceso podría desarrollar un colapso progresivo de la biosfera, acompañado de la evaporación de los océanos, el aumento de la concentración de metano, la formación de una niebla densa y la desaparición del cielo azul, que adoptaría un tono anaranjado.

“La atmósfera de la Tierra podría alcanzar un estado similar al de hace miles de millones de años. No se espera una extinción inmediata, pero sí el fin de una biosfera compleja”, explican los autores del estudio.

