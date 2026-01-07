El Instituto Argentino de Radioastronomía de La Plata confirmó la detección de un fenómeno astronómico extremadamente breve e intenso, que habría viajado 3 mil millones de años luz hasta la Tierra. "Cada nueva observación ayuda a comprender mejor su origen", señalaron desde el IAR.

Argentina registró una señal extragaláctica: qué es un Estallido Rápido de Radio y su sorprendente origen

El Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) confirmó que detectaron una nueva señal cósmica desde Argentina, se trata de un Estallido Rápido de Radio (Fast Radio Burst o FRB) , un fenómeno astronómico que está en constante investigación para determinar su origen, es breve e intenso y " cada nueva observación ayuda a comprender mejor su origen" , señalaron.

Para poder comprender este fenómeno C5N habló con Guillermo Gancio , responsable del observatorio del Instituto Argentino de Radioastronomía, quien explicó la importancia del trabajo que llevó alcanzar este descubrimiento. Mediante el proyecto PuMa, el IAR colabora con el Instituto Tecnológico de Rochester (RIT) para el monitoreo de pulsares en Argentina.

Gancio explicó que este fenómeno, conocido Estallido Rápido de Radio (Fast Radio Burst o FRB) "todavía no tiene una explicación definitiva dentro de la comunidad científica", por el momento no se sabe ni cómo se produce ni qué las generas. " Justamente por eso es tan importante detectarlas y estudiarlas: cada nueva observación ayuda a comprender mejor su origen", añadió.

Este tipo señal comenzó a detectarse y estudiarse alrededor del año 2000, "incluso originalmente se descubrió por error, porque no había ninguna teoría que anticipara este tipo de señal", explicó Gancio, por lo que fue muy difícil que la comunidad científica aceptara que se trataba de una señal astronómica real. "Con el tiempo, se fueron detectando más casos y hoy se acepta que son señales de origen extragaláctico, provenientes de regiones muy lejanas del universo ", afirmó.

Se trata de emisiones muy intensas, de muy corta duración, de apenas unos milisegundos, " similares a un destello de energía que puede surgir en cualquier momento y desde cualquier dirección del cielo ", expresó Guillermo por lo que "esa imprevisibilidad hace que sean muy difíciles de detectar".

Para poder identificarla, se usan los radiotelescopios de 30 metros de diámetro que tiene el IAR en La Plata, gracias a ellos "se observan distintas zonas durante largos períodos, esperando que aparezcan".

Galaxia Escuptor ENGC 253, también conocida como Galaxia Escultor, es la más brillante del grupo de galaxias Escultor. Crédito: ESO/IDA/Danish 1.5 m/ R. Gendler, U. G. Jørgensen, J. Skottfelt, K. Harpsøe

¿Cómo se realiza esa detección? Según explicó el responsable del área técnica del Observatorio, "hay áreas que, por la concentración de galaxias, tienen mayor probabilidad de generar este tipo de señales. Nosotros apuntamos hacia el Superclúster de Escultor, que reúne unas 15 galaxias a unos 15 millones de años luz".

En esa zona, aumenta la posibilidad de captar un FRB, para determinar esto deben observar ese punto en el cielo durante prácticamente todo un año, en total cerca de 95 horas, detallaron desde el IAR. En cuánto a la técnica y las herramientas, Guillermo detalló que "desde hace unos 10 años trabajamos en su renovación y actualización para poder detectar este tipo de señales. Fue un proceso largo que incluyó la mejora de las antenas, del hardware, del software de procesamiento y de toda la electrónica".

La observación en la que apareció esta señal se realizó el 18 de noviembre del año pasado, a partir de ese momento comenzó el análisis de los datos. El proceso es largo, según explicó Guillermo: hay que limpiar interferencias, descartar señales terrestres y evaluar la información con varios programas especializados.

"Desde la detección hasta la confirmación pasa bastante tiempo, justamente porque los criterios para validar un evento así son muy estrictos. Muchas señales quedan descartadas por no cumplir esas condiciones", sumó.

Los radiotelescopios del IAR se construyeron en las décadas del 60 y del 80, y en los últimos 15 años estuvimos actualizando toda la electrónica y desarrollando software propio. "Tenemos un laboratorio y un equipo especializado que diseñó amplificadores, sistemas de radiofrecuencia y herramientas de procesamiento de señal. Es un trabajo enorme, pero estamos muy orgullosos del resultado", sentenció.