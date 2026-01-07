7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Argentina registró una señal extragaláctica: qué es un Estallido Rápido de Radio y su sorprendente origen

El Instituto Argentino de Radioastronomía de La Plata confirmó la detección de un fenómeno astronómico extremadamente breve e intenso, que habría viajado 3 mil millones de años luz hasta la Tierra. "Cada nueva observación ayuda a comprender mejor su origen", señalaron desde el IAR.

Daniela Salinas
Por
Daniela Salinas
Argentina registró una señal extragaláctica: qué es un Estallido Rápido de Radio y su sorprendente origen
Argentina registró una señal extragaláctica: qué es un Estallido Rápido de Radio y su sorprendente origen Imagen creada con Grok.

El Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) confirmó que detectaron una nueva señal cósmica desde Argentina, se trata de un Estallido Rápido de Radio (Fast Radio Burst o FRB), un fenómeno astronómico que está en constante investigación para determinar su origen, es breve e intenso y "cada nueva observación ayuda a comprender mejor su origen", señalaron.

Te puede interesar:

Incendios forestales en Chubut: el fuego en El Bolsón fue contenido, pero avanza en el margen del lago Epuyén

Para poder comprender este fenómeno C5N habló con Guillermo Gancio, responsable del observatorio del Instituto Argentino de Radioastronomía, quien explicó la importancia del trabajo que llevó alcanzar este descubrimiento. Mediante el proyecto PuMa, el IAR colabora con el Instituto Tecnológico de Rochester (RIT) para el monitoreo de pulsares en Argentina.

Gancio explicó que este fenómeno, conocido Estallido Rápido de Radio (Fast Radio Burst o FRB) "todavía no tiene una explicación definitiva dentro de la comunidad científica", por el momento no se sabe ni cómo se produce ni qué las generas. "Justamente por eso es tan importante detectarlas y estudiarlas: cada nueva observación ayuda a comprender mejor su origen", añadió.

Este tipo señal comenzó a detectarse y estudiarse alrededor del año 2000, "incluso originalmente se descubrió por error, porque no había ninguna teoría que anticipara este tipo de señal", explicó Gancio, por lo que fue muy difícil que la comunidad científica aceptara que se trataba de una señal astronómica real. "Con el tiempo, se fueron detectando más casos y hoy se acepta que son señales de origen extragaláctico, provenientes de regiones muy lejanas del universo", afirmó.

¿Qué son las señales de Estallido Rápido de Radio?

Se trata de emisiones muy intensas, de muy corta duración, de apenas unos milisegundos, "similares a un destello de energía que puede surgir en cualquier momento y desde cualquier dirección del cielo", expresó Guillermo por lo que "esa imprevisibilidad hace que sean muy difíciles de detectar".

Para poder identificarla, se usan los radiotelescopios de 30 metros de diámetro que tiene el IAR en La Plata, gracias a ellos "se observan distintas zonas durante largos períodos, esperando que aparezcan".

Galaxia Escuptor
ENGC 253, también conocida como Galaxia Escultor, es la más brillante del grupo de galaxias Escultor.

ENGC 253, también conocida como Galaxia Escultor, es la más brillante del grupo de galaxias Escultor.

¿Cómo se realiza esa detección? Según explicó el responsable del área técnica del Observatorio, "hay áreas que, por la concentración de galaxias, tienen mayor probabilidad de generar este tipo de señales. Nosotros apuntamos hacia el Superclúster de Escultor, que reúne unas 15 galaxias a unos 15 millones de años luz".

En esa zona, aumenta la posibilidad de captar un FRB, para determinar esto deben observar ese punto en el cielo durante prácticamente todo un año, en total cerca de 95 horas, detallaron desde el IAR. En cuánto a la técnica y las herramientas, Guillermo detalló que "desde hace unos 10 años trabajamos en su renovación y actualización para poder detectar este tipo de señales. Fue un proceso largo que incluyó la mejora de las antenas, del hardware, del software de procesamiento y de toda la electrónica".

IAR observatorio 7-1-26

La observación en la que apareció esta señal se realizó el 18 de noviembre del año pasado, a partir de ese momento comenzó el análisis de los datos. El proceso es largo, según explicó Guillermo: hay que limpiar interferencias, descartar señales terrestres y evaluar la información con varios programas especializados.

"Desde la detección hasta la confirmación pasa bastante tiempo, justamente porque los criterios para validar un evento así son muy estrictos. Muchas señales quedan descartadas por no cumplir esas condiciones", sumó.

Los radiotelescopios del IAR se construyeron en las décadas del 60 y del 80, y en los últimos 15 años estuvimos actualizando toda la electrónica y desarrollando software propio. "Tenemos un laboratorio y un equipo especializado que diseñó amplificadores, sistemas de radiofrecuencia y herramientas de procesamiento de señal. Es un trabajo enorme, pero estamos muy orgullosos del resultado", sentenció.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las familias adelantaron hasta u$s1.300 por una falsa estadía en Chile.

Chile: la insólita disculpa a los argentinos víctimas de una megaestafa con falsos alquileres de departamentos

Autoridadesaseguraron que el sector donde ocurrió el hecho no está habilitado para elingreso al agua

Tragedia en Entre Ríos: encontraron los cuerpos de un hombre que se cayó al agua y su amigo que intentó rescatarlo

La historia de la muchacha que recibió un diagnóstico fatal

Una joven creyó que lo de su nariz era solo un granito pero los médicos descubrieron lo peor: qué era

El accidente ocurrió sentido a Once.

Un hombre fue atropellado por el tren Sarmiento en Liniers: fue trasladado al hospital

El frío trae una tregua a las temperaturas extremas por calor. 

El ingreso de un nuevo frente frío desploma el termómetro: adiós a las máximas arribas de 30°

Una pareja de policías fue atacada por motochorros.

Una pareja de policías fue atacada por motochorros: una de las víctimas podría no volver a caminar

Rating Cero

La serie sigue el recorrido de Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant, que consigue ingresar a trabajar en el hospital San José St. Bonaventure, una institución de gran prestigio.
play

The Good Doctor ya está en Netflix y te hará emocionar desde el inicio: de qué se trata la serie

Castro fue involucrado con una joven española de 28 años

La fuerte acusación contra Luciano Castro: la reacción del actor

Para empezar el año, Netflix lanzó una producción británica que rápidamente se convirtió en tema de conversación. La plataforma estrenó En fuga, una miniserie de ocho episodios que combinó drama, suspenso psicológico y conflictos familiares profundos. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata En fuga, la miniserie con giros inesperados que está atrapando a todos

Brigitte Bardot murió el pasado 28 de diciembre a los 91 años

El último adiós a Brigitte Bardot: fanáticos y familiares despiden a la artista

Las películas de Marvel les parecerán a algunos algo fácil, pero hay actores que se toman tan a pecho sus personajes que terminan en terapia. Es lo que le ocurrió a Michael B. Jordan, quien dio vida al villano Eric Killmonger Stevens en la franquicia presidida por Kevin Feige. 
play

Apareció en dos películas de Marvel pero luego de la primera tuvo que ir a terapia: quien es el famoso actor

Jeremy Sumpter reapareció con una imagen adulta y una mirada renovada sobre su carrera y su vida personal.

La impresionante transformación de Jeremy Sumpter, el actor de Peter Pan: nadie lo reconoce

últimas noticias

play

Incendios forestales en Chubut: el fuego en El Bolsón fue contenido, pero avanza en el margen del lago Epuyén

Hace 4 minutos
play
La serie sigue el recorrido de Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant, que consigue ingresar a trabajar en el hospital San José St. Bonaventure, una institución de gran prestigio.

The Good Doctor ya está en Netflix y te hará emocionar desde el inicio: de qué se trata la serie

Hace 5 minutos
Anses explicó cuál es el grupo que cobra $437.421 en enero.

Los beneficiarios de ANSES que cobran hasta $437.421 y ya saben cuándo cobran en enero 2026

Hace 6 minutos
CLOiD, el robot doméstico que cocina y dobla la ropa.

Así es el robot del futuro que prepara el desayuno y dobla la ropa

Hace 12 minutos
Castro fue involucrado con una joven española de 28 años

La fuerte acusación contra Luciano Castro: la reacción del actor

Hace 14 minutos