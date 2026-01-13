Nuevo parte médico del nene accidentado en Pinamar: "No está en condiciones de ser trasladado" El menor que resultó herido tras el choque múltiple en los médanos de la ciudad balnearia sigue en estado crítico. Los médicos esperan que se estabilice para ser trasladado a un hospital de mayor complejidad. Por + Seguir en







El secretario de gobierno de Pinamar aseguró que se secuestraron once camionetas hasta el momento.

Se conoció el último parte médico de Bastián Jerez, el nene de 8 años que resultó gravemente herido tras el brutal accidente entre una camioneta Amarok y dos UTV ocurrido este lunes en La Frontera, Pinamar. Según informaron desde el municipio, el menor debió ser operado por segunda vez y se espera que se estabilice para trasladarlo a un centro de salud de Mar del Plata.

Bastián se encuentra en estado crítico bajo asistencia respiratoria mecánica e inestabilidad hemodinámica. A su vez, los médicos informaron que sufrió una hemorragia intraabdominal, motivo por el cual fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y se efectuó una transfusión de cuatro unidades de glóbulos rojos y plasma.

último parte médico Bastián Desde el hospital comunicaron que "en cuanto su condición clínica lo permita y ante la mínima estabilidad que garantice un traslado seguro, se evaluará de manera inmediata su derivación a un centro de mayor complejidad. Por el momento, continúa sin criterios para traslado”.

“El mismo evitable accidente de todos los años” El secretario de gobierno de Pinamar, Francisco Montes, habló con De Una por C5N y dio detalles del accidente. "Bastián estaba en un vehículo manejado por su papá", indicó el funcionario y agregó que todavía se están evaluando cuáles fueron las causas del accidente.