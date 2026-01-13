13 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Nuevo parte médico del nene accidentado en Pinamar: "No está en condiciones de ser trasladado"

El menor que resultó herido tras el choque múltiple en los médanos de la ciudad balnearia sigue en estado crítico. Los médicos esperan que se estabilice para ser trasladado a un hospital de mayor complejidad.

Por

El secretario de gobierno de Pinamar aseguró que se secuestraron once camionetas hasta el momento. 

Se conoció el último parte médico de Bastián Jerez, el nene de 8 años que resultó gravemente herido tras el brutal accidente entre una camioneta Amarok y dos UTV ocurrido este lunes en La Frontera, Pinamar. Según informaron desde el municipio, el menor debió ser operado por segunda vez y se espera que se estabilice para trasladarlo a un centro de salud de Mar del Plata.

El joven de 29 años cayó al agua desde la escollera.
Te puede interesar:

Video: el momento en el que los rescatistas intentaron salvarle la vida al hombre que se ahogó en Mar Chiquita

Bastián se encuentra en estado crítico bajo asistencia respiratoria mecánica e inestabilidad hemodinámica. A su vez, los médicos informaron que sufrió una hemorragia intraabdominal, motivo por el cual fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y se efectuó una transfusión de cuatro unidades de glóbulos rojos y plasma.

último parte médico Bastián

Desde el hospital comunicaron que "en cuanto su condición clínica lo permita y ante la mínima estabilidad que garantice un traslado seguro, se evaluará de manera inmediata su derivación a un centro de mayor complejidad. Por el momento, continúa sin criterios para traslado”.

“El mismo evitable accidente de todos los años”

El secretario de gobierno de Pinamar, Francisco Montes, habló con De Una por C5N y dio detalles del accidente. "Bastián estaba en un vehículo manejado por su papá", indicó el funcionario y agregó que todavía se están evaluando cuáles fueron las causas del accidente.

Por otra parte, el Secretario informó que el municipio tiene una jurisdicción limitada en la zona de La Frontera ya que es un terreno privado. Aún así, se realizaron obras de cartelería para advertir los riesgos de circular con ese tipo de vehículos pero todos los años sucede lo mismo y resulta "muy difícil controlar desde el Estado todo lo que ocurre ahí dentro".

Por último, Montes confirmó que ya se incautaron once camionetas y aseguró que el accidente pudo haberse evitado. La causa fue caratulada como lesiones culposas.

Noticias relacionadas

Mar del Plata se vio sacudida por una ola de enormes dimensiones.

Ola gigante en Mar del Plata: descartan que haya sido un meteotsunami y revelan la posible causa del fenómeno

Tres de los cuatro acusados ya fueron detenidos por la Policía.

Chaco: tres hombres fueron detenidos por golpear con un ladrillo y abusar sexualmente a una joven de 22 años

play

Tensión en Aeroparque por la cancelación masiva de vuelos de Flybondi: miles de pasajeros varados

¿Este fenómeno puede volver a ocurrir?

La advertencia de un experto tras el meteotsunami en la Costa: "Puede volver a ocurrir"

Los nuevos montos responden a modificaciones aprobadas a nivel municipal, provincial y nacional.

Cuánto cuesta hacer la renovación de la licencia de conducir en 2026

Al día de hoy, el caso Laureana es ampliamente recordado como uno de los femicidas más sínicos

Tuvo una muerte atípica y fue uno de los asesinos en serie más famosos de Argentina: quién era Francisco Antonio Laureana

Rating Cero

Patricia Bullrich visitó a Fátima Florez y la elogió por su perfecta imitación.

Fátima Florez, entre las obras más vistas de Mar del Plata: el guiño de una figura del Gobierno

Julio Iglesias.
play

El crudo relato de una de las denunciantes de Julio Iglesias: "Me usaba casi todas las noches"

La película de Dolores Fonzi representará a la Argentina en los próximos Premios Oscar.

"Belén", de Dolores Fonzi, nominada a los Premios Goya como mejor película iberoamericana

La nueva serie de Netflix en 2026. 
play

Hoy en Netflix: tiene 8 capítulos y es la versión latina de Emily in Paris

Con este lanzamiento, Stranger Things demuestra que su historia no termina del todo: sigue viva en la memoria colectiva y en el vínculo emocional con su audiencia.
play

Este documental del cierre de una histórica serie de Netflix está emocionando a todos: cuál es

¿Hay amor?, ¿Quién es Micaela Benítez, la posible nueva pareja de Martín Demichelis?

¿Hay amor? Quién es Micaela Benítez, la posible nueva pareja de Martín Demichelis

últimas noticias

Patricia Bullrich visitó a Fátima Florez y la elogió por su perfecta imitación.

Fátima Florez, entre las obras más vistas de Mar del Plata: el guiño de una figura del Gobierno

Hace 18 minutos
Mar del Plata se vio sacudida por una ola de enormes dimensiones.

Ola gigante en Mar del Plata: descartan que haya sido un meteotsunami y revelan la posible causa del fenómeno

Hace 28 minutos
Tres de los cuatro acusados ya fueron detenidos por la Policía.

Chaco: tres hombres fueron detenidos por golpear con un ladrillo y abusar sexualmente a una joven de 22 años

Hace 29 minutos
play
Julio Iglesias.

El crudo relato de una de las denunciantes de Julio Iglesias: "Me usaba casi todas las noches"

Hace 33 minutos
Crisis en Tres Arroyos: trabajadores reclaman pago de salarios, aguinaldos y vacaciones

Crisis en Tres Arroyos: trabajadores reclaman pago de salarios, aguinaldos y vacaciones

Hace 1 hora