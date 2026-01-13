Hoy en Netflix: tiene 8 capítulos y es la versión latina de Emily in Paris Esta producción mexicana es una historia de comedia y amor, ideal para maratonear un fin de semana. + Seguir en







La nueva serie de Netflix en 2026.

Netflix inició el año con una producción mexicana que ya es furor y se ubica en lo más alto del ranking global. Tras el fenómeno de Emily in Paris, la plataforma vuelve a apostar por una historia que sigue la fórmula del éxito: una mujer encantadora e independiente como protagonista, con grandes aspiraciones laborales, que se encuentra en la encrucijada de su desarrollo profesional y los asuntos del corazón.

Amor de oficina logró cautivar a la audiencia en pocos días de su estreno gracias a una premisa tan clásica como efectiva: de rivales a amantes. Creada por Carolina Rivera, la mente detrás de éxitos como Madre solo hay dos y El Niñero, la serie se despega de la típica novela rosa para ofrecer una mirada moderna sobre las relaciones laborales, el techo de "cristal" y los enredos sentimentales que surgen cuando el profesionalismo choca de frente con la pasión.

Netflix: sinopsis de Amor de oficina amor de oficina El atractivo de la producción se apoya en su ritmo ágil y en el desarrollo constante del conflicto central. netflix La historia se centra en Graciela (Ana González Bello), una mujer brillante y dedicada que ha trabajado durante años para escalar posiciones en una importante empresa de ropa interior. Su meta es clara: convertirse en la nueva CEO. Sin embargo, su plan perfecto encuentra un obstáculo inesperado llamado Mateo (Diego Klein).

Mateo no solo es el carismático hijo del dueño de la compañía, sino que también es el rival directo de Graciela por el puesto de mando. Pero hay un giro que complica todo: antes de saber que trabajarían juntos, ambos compartieron una intensa noche de pasión tras conocerse por casualidad. Al encontrarse al día siguiente en la sala de juntas, la tensión estalla.

A lo largo de sus ocho capítulos, la trama sigue este "tira y afloja" donde la ambición por el poder y la atracción física juegan una carrera constante. Entre estrategias de marketing y reuniones de directorio, Graciela y Mateo deberán decidir si están dispuestos a sabotear sus carreras por lo que sienten, o si la rivalidad será más fuerte que el amor.

Tráiler de Amor de oficina Embed Reparto de Amor de oficina Ana González Bello como Graciela.

como Graciela. Diego Klein como Mateo.

como Mateo. Alexis Ayala como Don Enrique.

como Don Enrique. Stephanie Salas como Regina.

como Regina. Jerry Velázquez como Pedro.

como Pedro. Martha Reyes como Mariel.