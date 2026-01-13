¿Hay amor?, ¿Quién es Micaela Benítez, la posible nueva pareja de Martín Demichelis?

En las últimas semanas, comenzó a circular con fuerza el nombre de Micaela Benítez, una mujer con la que el exfutbolista habría iniciado un nuevo vínculo sentimental y que quedó expuesta luego de una discusión en Punta del Este. Aunque ambos intentaron mantener el bajo perfil, algunas imágenes y versiones periodísticas despertaron rumores de romance.
Con apenas dos meses de relación, el lazo entre la dupla romántica quedó rápidamente expuesto. Mientras ambos intentan mantener la discreción, la atención mediática sigue creciendo y deja abierta la pregunta: ¿estamos ante un romance en construcción o una historia que recién empieza a escribirse?.
Quién sería la nueva pareja de Martín Demichelis
La ruptura entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson se hizo pública en agosto de 2025, luego de un largo proceso puertas adentro. Desde entonces, el exjugador evitó referirse a su vida privada. El vínculo habría comenzado hace aproximadamente dos meses y se habría mantenido lejos de la exposición mediática.
Micaela Benítez es una empresaria vinculada al mundo del bienestar y la estética. Según trascendió en programas de espectáculos, tiene un centro de estética en el barrio porteño de Belgrano y vive en la zona norte del Gran Buenos Aires.
El viaje a Mendoza que despertó los rumores
El primer indicio público del romance surgió a mediados de diciembre de 2025, cuando trascendió que Demichelis había viajado a Mendoza para participar de una fiesta en una reconocida bodega acompañado por una mujer.
Consultado al respecto, el exfutbolista bajó el tono de las versiones y explicó que se trató de un encuentro entre amigos. “No hubo besos ni situaciones comprometedoras”, aclaró, intentando proteger a la mujer involucrada de una exposición innecesaria. El vínculo tomó mayor visibilidad luego de que se viralizara una fuerte discusión entre Demichelis y Benítez en un estacionamiento de Punta del Este. Si bien no trascendieron detalles precisos del conflicto, el episodio terminó por confirmar que el vínculo existe, aunque atraviesa un momento sensible.