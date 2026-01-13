¿Hay amor? Quién es Micaela Benítez, la posible nueva pareja de Martín Demichelis El ex jugador volvió a apostar al amor tras su separación y el nombre de una influencer quedó en el centro de los rumores luego de una discusión que expuso el vínculo en Punta del Este. + Seguir en







¿Hay amor?, ¿Quién es Micaela Benítez, la posible nueva pareja de Martín Demichelis?

Martín Demichelis habría iniciado una nueva relación tras su separación de Evangelina Anderson.

La mujer señalada como su pareja es Micaela Benítez, emprendedora del mundo de la estética.

El romance intentó mantenerse en perfil bajo durante sus primeros meses.

Una discusión en un estacionamiento de Punta del Este expuso el vínculo ante los medios. ¿Hay amor? ¿Quién es Micaela Benítez, la posible nueva pareja de Martín Demichelis? Tras su separación de Evangelina Anderson, el ex jugador volvió a quedar en el centro de la escena mediática.

En las últimas semanas, comenzó a circular con fuerza el nombre de Micaela Benítez, una mujer con la que el exfutbolista habría iniciado un nuevo vínculo sentimental y que quedó expuesta luego de una discusión en Punta del Este. Aunque ambos intentaron mantener el bajo perfil, algunas imágenes y versiones periodísticas despertaron rumores de romance.

Con apenas dos meses de relación, el lazo entre la dupla romántica quedó rápidamente expuesto. Mientras ambos intentan mantener la discreción, la atención mediática sigue creciendo y deja abierta la pregunta: ¿estamos ante un romance en construcción o una historia que recién empieza a escribirse?.

Martín Demichelis Micaela Benítez Martín Demichelis y Micaela Benítez discutiendo en un auto en Punta del Este. Quién sería la nueva pareja de Martín Demichelis La ruptura entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson se hizo pública en agosto de 2025, luego de un largo proceso puertas adentro. Desde entonces, el exjugador evitó referirse a su vida privada. El vínculo habría comenzado hace aproximadamente dos meses y se habría mantenido lejos de la exposición mediática.

Micaela Benítez es una empresaria vinculada al mundo del bienestar y la estética. Según trascendió en programas de espectáculos, tiene un centro de estética en el barrio porteño de Belgrano y vive en la zona norte del Gran Buenos Aires.