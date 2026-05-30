La mejor amiga de Agostina Vega reveló el último mensaje que le envió antes de desaparecer La compañera de escuela de la adolescente cordobesa reveló los últimos mensajes que intercambió con ella minutos antes de que se encontrara con Claudio Barrelier, único detenido por el femicidio. Por Agregar C5N en









La mejor amiga de Agostina Vega se sumó al pedido de justicia.

La mejor amiga de Agostina Vega, Luz, relató cómo fueron las últimas conversaciones que mantuvo con la adolescente víctima de femicidio justo antes de que fuera a la casa del único detenido, Claudio Barrelier, quien la engañó con el pretexto de que iban a ir a comprar un regalo para la mamá: "Le dijimos que vaya él solo a comprar el regalo".

En diálogo con el cronista de C5N Sergio Ciriglianio, Luz remarcó que tiene guardadas las conversaciones que mantuvo con la menor, quien habría sido asesinada el mismo sábado por la noche en que despareció, hace una semana. "Le dijimos: 'Que vaya solo a comprar el regalo', y ella respondió que no".

La amiga contó que "después no respondió más. La respuesta de ella fue un 'no' y ese fue el último mensaje". En sus dichos dejó en claro que le avisaron a Melisa Heredia de estos mensajes cuando la madre las llamó para saber si su hija estaba con ellas en la plaza. "Me dijo que iba con el padrastro para hacerle una sorpresa a usted", le respondió Luz.

Remarcó que la conversación con Agostina se dio aproximadamente "media hora antes" de que la menor saliera por última vez de su casa y resaltó entre lágrimas: "Pensamos que iba a ir con la mamá", conmocionada por el recuerdo de ese sábado 23 de mayo y el triste desenlace.

Luego, la amiga de Agostina Vega la recordó como "una chica buena, que no molestaba a nadie", y señaló que "las únicas amigas que tenía somos yo y la Cristina (otra compañera de la escuela). Eramos solo nosotras tres", dijo entre lágrimas.

El relato de la amiga de Agostina coincide con las palabras de Heredia, quien aseguró que Barrelier "se aprovechó de la confianza", seguramente en referencia a los chats que contó su amiga sobre el día de la desaparición y la sospecha de la madre de la menor.