Femicidio de Agostina Vega en Córdoba: así es el descampado donde encontraron los restos de la joven de 14 años Los restos fueron hallados durante un operativo de rastrillaje en un campo de 240 hectáreas ubicado en el sudeste de la capital cordobesa. Por Agregar C5N en









Femicidio de Agostina Vega en Córdoba: así es el descampado donde encontraron los restos de la joven de 14 años

En la tarde del sábado, la justicia de Córdoba confirmó el hallazgo de restos humanos que pertenecerían a Agostina Vega en un amplio predio rural situado en el sudeste de la ciudad de Córdoba, una zona caracterizada por su compleja geografía y escasa accesibilidad.

Se trata de un campo de aproximadamente 240 hectáreas ubicado más allá de la avenida de Circunvalación, en cercanías de Ampliación Ferreyra. Según informaron las autoridades, los restos fueron encontrados a unos tres kilómetros del ingreso al terreno, en un sector alejado y de difícil acceso para los equipos de búsqueda.

La zona donde se desarrolló el operativo presenta una topografía irregular, con presencia de lagunas, canales y extensos descampados. Estas características obligaron a desplegar un importante operativo coordinado entre distintas áreas de seguridad y rescate para recorrer el lugar.

El predio donde fueron encontrados los restos se encuentra a más de 10 kilómetros de la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido e imputado en la causa. De acuerdo con los investigadores, existen registros que ubican al sospechoso en esa área rural después de la desaparición de la joven.

Femicidio de Agostina Vega: el operativo de búsqueda El descubrimiento se produjo luego de que la investigación registrara avances significativos a partir de nuevas declaraciones y del análisis de evidencia tecnológica. A raíz de esos elementos, la fiscalía ordenó reforzar los rastrillajes en el sector, donde finalmente se concretó el hallazgo.