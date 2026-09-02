2 de septiembre de 2026 Inicio
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Juicio a Pity Álvarez: declaran médicos y peritos mientras la defensa insiste en frenar el proceso

Durante la quinta audiencia hablarán quienes realizaron la autopsia de Cristian Díaz y atendieron al cantante después de su arresto, mientras que los abogados defensores cuestionan la capacidad del artista para enfrentar el proceso y pidieron una nueva evaluación psicológica.

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Es la quinta audiencia del juicio por el crimen que ocurrió en 2018. 

Es la quinta audiencia del juicio por el crimen que ocurrió en 2018. 

Este miércoles reanudó el juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano. A pesar de que los abogados defensores cuestionan la capacidad del artista para enfrentar el proceso y pidieron una nueva evaluación psicológica.

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Entre los testimonios previstos se encuentran los de Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán, médicos del Cuerpo Médico Forense; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; Melina Brenda Michel, técnica universitaria en Balística y Armas Portátiles; Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística; y Angélica Cristina Bustos, quien estuvo a cargo de la autopsia de Díaz.

Durante la última audiencia los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro habían fundamentado el pedido de suspensión del proceso al sostener que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no cuenta con la capacidad psíquica ni cognitiva para afrontar el debate oral. La defensa exigió, de esta manera, que Álvarez sea evaluado nuevamente por especialistas antes de avanzar con cualquier instancia judicial.

El 26 de agosto, los abogados defensores Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro presentaron un nuevo recurso de inconstitucionalidad donde explicaron que "el recital no es un juicio. Un testimonio no es una canción previamente ensayada. Una declaración inesperada no constituye una conducta automatizada".

Cómo fue el asesinato de Cristian Díaz

El homicidio ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. Según la reconstrucción incorporada al expediente, Álvarez discutió con Díaz y, durante el enfrentamiento, sacó un arma calibre 6,35 de su campera y le disparó en la cabeza. La víctima cayó al piso y recibió otros tres disparos en la misma zona antes de que el músico escapara del lugar. Las heridas le provocaron lesiones craneales fatales y una hemorragia interna.

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