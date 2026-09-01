Femicidios en Argentina: se registraron 169 víctimas de violencia de género en lo que va del año Según un estudio, se produjeron 144 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 17 femicidios de varones adultos y niños. Por Agregar C5N en









La cifra en lo que va del año: casi 170 muertes. Redes sociales

Un nuevo informe reveló que entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026 se registraron 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños en la Argentina. En total, son 169 personas víctimas de violencia de género.

Los datos, provenientes del del Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", dirigido por La Casa del Encuentro, indican que 203 hijas e hijos quedaron sin madre, siendo el 57% menores de edad. Asimismo, el 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y el 67% de los crímenes ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o compartida con el agresor.

En términos absolutos y a nivel geográfico, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe y Córdoba.

El relevamiento también detectó 349 tentativas de femicidio en seguimiento. Un 16% de las mujeres agredidas contaba con denuncias previas, lo que pone de manifiesto fallas en las medidas dictadas y una falta de perspectiva integral en el sistema judicial.

Según el informe, 7 víctimas presentaron indicios de violencia sexual previo al crimen. Redes sociales A este escenario se suman los datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, que durante la última feria judicial de invierno asistió a 600 personas.