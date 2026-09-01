1 de septiembre de 2026 Inicio
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Femicidios en Argentina: se registraron 169 víctimas de violencia de género en lo que va del año

Según un estudio, se produjeron 144 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 17 femicidios de varones adultos y niños.

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La cifra en lo que va del año: casi 170 muertes.

La cifra en lo que va del año: casi 170 muertes.

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Un nuevo informe reveló que entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026 se registraron 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños en la Argentina. En total, son 169 personas víctimas de violencia de género.

Ricardo Barreda, fallecido el 25 de mayo de 2020.
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Los datos, provenientes del del Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", dirigido por La Casa del Encuentro, indican que 203 hijas e hijos quedaron sin madre, siendo el 57% menores de edad. Asimismo, el 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y el 67% de los crímenes ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o compartida con el agresor.

En términos absolutos y a nivel geográfico, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe y Córdoba.

El relevamiento también detectó 349 tentativas de femicidio en seguimiento. Un 16% de las mujeres agredidas contaba con denuncias previas, lo que pone de manifiesto fallas en las medidas dictadas y una falta de perspectiva integral en el sistema judicial.

Según el informe, 7 víctimas presentaron indicios de violencia sexual previo al crimen.

Según el informe, 7 víctimas presentaron indicios de violencia sexual previo al crimen.

A este escenario se suman los datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, que durante la última feria judicial de invierno asistió a 600 personas.

Un total de 357 denunciaron violencia doméstica, siendo un incremento del 8% respecto al mismo período del año anterior, a la vez que se realizaron 491 evaluaciones de riesgo (un 15% más que en el período previo).

El 49% de los casos afectó a mujeres de entre 18 y 59 años, mientras que el 44% de los vínculos correspondió a parejas o exparejas. En cuanto a las tipologías, predominó la violencia psicológica (97%), seguida por la simbólica (58%) y la física (38%). El equipo médico evaluó a 70 personas y constató lesiones en el 81% de los casos, de los cuales el 74% presentaba antecedentes por episodios anteriores.

Femicidios en Argentina: el informe completo

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