Tapas españolas, vermouth y coctelería en una esquina de Palermo Bilbao propone un recorrido por sabores ibéricos, clásicos del tapeo y una carta líquida que ofrece desde cócteles tradicionales hasta creaciones de autor. Por Agregar C5N en









Uuna experiencia gastronómica inspirada en los bares españoles, pero atravesada por una mirada porteña.

En la esquina de Thames y Costa Rica, Bilbao propone una experiencia gastronómica inspirada en los bares españoles, pero atravesada por una mirada porteña. El espacio funciona como bar de tapas y vermouth y tiene en el compartir uno de sus principales atractivos: la mesa se arma con diferentes preparaciones para probar variedad de sabores y combinaciones.

Qué pedir en Bilbao La carta reúne varios clásicos de la gastronomía española. Entre las opciones aparecen las papas bravas Bilbao, las croquetas de jamón ibérico, las rabas con alioli, los boquerones con tomates asados, mousse de palta y aceitunas negras, las gambas al ajillo y distintas versiones de tortilla. Esta última puede ser la clásica, con chorizo, jamón ibérico o de acelga con cebolla caramelizada. Otro de los platos que mejor representa ese cruce entre España y Buenos Aires son los buñuelos de acelga, de exterior crocante e interior cremoso, acompañados con alioli.

También hay espacio para propuestas más contundentes, como la milanesa de bife de chorizo para compartir, servida en tabla de madera acompañada con papas fritas y dos huevos fritos, y opciones como los risottos de langostinos o de hongos de pino con champiñones y queso parmesano. Un imperdible es la crema catalana para un cierre dulce: una receta tradicional con una crujiente capa de azúcar caramelizado.

La carta líquida tiene peso propio. El vermouth de la casa, servido con sifón de soda, funciona como uno de los puntos de partida naturales para acompañar las tapas, mientras que la coctelería recorre clásicos como Martini Dry, Old Fashioned, Manhattan y Mojito, además de versiones reversionadas y cócteles de autor.

Entre estos últimos aparecen creaciones como El Corazón de Bilbao, Cenizas del Cantábrico, Ron del Incerezante y La Ría Tropical, que amplían el recorrido hacia perfiles más frutales, cítricos y complejos. La idea es que la bebida no funcione simplemente como acompañamiento, sino como otra manera de recorrer la propuesta gastronómica.

Bilbao completa así una experiencia en la que el tapeo español, los sabores ibéricos, el vermouth y la coctelería conviven en una esquina de Palermo. Un lugar para pedir varios platos, probar un poco de todo y descubrir qué combinación funciona mejor entre la cocina y la barra. Dónde queda Bilbao El restaurante y bar de tapas Bilbao está ubicado en Thames 1795, esquina Costa Rica, Palermo. Abre de lunes a domingos de 10 a 02 h.