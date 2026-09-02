2 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Tapas españolas, vermouth y coctelería en una esquina de Palermo

Bilbao propone un recorrido por sabores ibéricos, clásicos del tapeo y una carta líquida que ofrece desde cócteles tradicionales hasta creaciones de autor.

Por
Uuna experiencia gastronómica inspirada en los bares españoles

Uuna experiencia gastronómica inspirada en los bares españoles, pero atravesada por una mirada porteña. 

En la esquina de Thames y Costa Rica, Bilbao propone una experiencia gastronómica inspirada en los bares españoles, pero atravesada por una mirada porteña. El espacio funciona como bar de tapas y vermouth y tiene en el compartir uno de sus principales atractivos: la mesa se arma con diferentes preparaciones para probar variedad de sabores y combinaciones.

Un lugar en la escena gastronómica de Buenos Aires con nueva identidad.
Te puede interesar:

Un viejo kiosco de diarios convertido en café con una propuesta que combina libros y arte

Qué pedir en Bilbao

La carta reúne varios clásicos de la gastronomía española. Entre las opciones aparecen las papas bravas Bilbao, las croquetas de jamón ibérico, las rabas con alioli, los boquerones con tomates asados, mousse de palta y aceitunas negras, las gambas al ajillo y distintas versiones de tortilla. Esta última puede ser la clásica, con chorizo, jamón ibérico o de acelga con cebolla caramelizada. Otro de los platos que mejor representa ese cruce entre España y Buenos Aires son los buñuelos de acelga, de exterior crocante e interior cremoso, acompañados con alioli.

También hay espacio para propuestas más contundentes, como la milanesa de bife de chorizo para compartir, servida en tabla de madera acompañada con papas fritas y dos huevos fritos, y opciones como los risottos de langostinos o de hongos de pino con champiñones y queso parmesano. Un imperdible es la crema catalana para un cierre dulce: una receta tradicional con una crujiente capa de azúcar caramelizado.

La carta líquida tiene peso propio. El vermouth de la casa, servido con sifón de soda, funciona como uno de los puntos de partida naturales para acompañar las tapas, mientras que la coctelería recorre clásicos como Martini Dry, Old Fashioned, Manhattan y Mojito, además de versiones reversionadas y cócteles de autor.

Entre estos últimos aparecen creaciones como El Corazón de Bilbao, Cenizas del Cantábrico, Ron del Incerezante y La Ría Tropical, que amplían el recorrido hacia perfiles más frutales, cítricos y complejos. La idea es que la bebida no funcione simplemente como acompañamiento, sino como otra manera de recorrer la propuesta gastronómica.

Bilbao completa así una experiencia en la que el tapeo español, los sabores ibéricos, el vermouth y la coctelería conviven en una esquina de Palermo. Un lugar para pedir varios platos, probar un poco de todo y descubrir qué combinación funciona mejor entre la cocina y la barra.

Dónde queda Bilbao

El restaurante y bar de tapas Bilbao está ubicado en Thames 1795, esquina Costa Rica, Palermo. Abre de lunes a domingos de 10 a 02 h.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pizza del día anterior: con un sencillo método casero es posible recalentarla y recuperar una masa firme y un queso nuevamente fundido.

Este es el truco para calentar la pizza y que quede como recién hecha

Con este sencillo truco vas a mejorar tus preparaciones de pasta.

Este es el truco para lograr que la pasta salga más sabrosa: qué hay que evitar

Darren McGrady reveló el truco que utilizaba para preparar las papas al horno de Lady Di. 

Un famoso chef reveló el truco perfecto para que las papas al horno salgan únicas: cuál es

la tecnica ideal de meditacion para serenarse

La técnica ideal de meditación para "serenarse"

La localidad italiana que está entre las montañas y ofrece hasta 20.000 euros para nuevos habitantes.

Este pueblo italiano ofrece casa y hasta 20.000 euros para mudarse: como aplicar

Forcall busca atraer nuevos habitantes,

Este pueblo español ofrece empleo, terrenos y oportunidades para emprendedores que quieran mudarse allí

Rating Cero

Ese esquema de distribución habría quedado establecido cuando Alejandro Stoessel atravesó una enfermedad grave.

Se filtró por qué la madre de Tini Stoessel podría quedarse con el 85% de su fortuna

Maru Botana reveló qué vendían los padres de Tini en su local de San Isidro. 

Maru Botana reveló qué vendía Alejandro Stoessel en la franquicia de su marca y la indignó: "Me quedé helada"

Tini Stoessel envuelta en una polémica por sus dichos durante una entrevista.

Escándalo con una periodista que entrevistó a Tini Stoessel: "La mandaron a callar"

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

La foto de la tumba de Silvina Luna que generó indignación en redes: "Falta de respeto"

El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N.

Argenzuela volvió a liderar el rating de la tarde

Alejandro y Tini Stoessel.

Se filtró el punto clave que traba la firma del acuerdo entre Tini y Alejandro Stoessel

últimas noticias

León XIV visitará Argentina a principios de noviembre.

León XIV podría reunirse con los expresidentes durante su visita a la Argentina: "No deberían faltar"

Hace 13 minutos
El duro testimonio de los trabajadores de Granja Tres Arroyos ante los despidos.

El duro testimonio de un trabajador despedido de Granja Tres Arroyos: "Es lo peor que hay"

Hace 21 minutos
El canciller argentino.

Quirno, sobre la chance de recuperar las Islas Malvinas: "Estamos más cerca"

Hace 47 minutos
Ese esquema de distribución habría quedado establecido cuando Alejandro Stoessel atravesó una enfermedad grave.

Se filtró por qué la madre de Tini Stoessel podría quedarse con el 85% de su fortuna

Hace 52 minutos
S&P elevó la calificación crediticia de la Ciudad. 

S&P elevó la calificación crediticia de la Ciudad: es la máxima nota a nivel nacional

Hace 1 hora