Juicio a Pity Álvarez: el artista cambió de abogado y se suspendió la audiencia

Los elegidos son Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, quien ya había defendido al músico en el inicio de la investigación. En esta audiencia tenían que declara cuatro Policías.

En el marco de una nueva jornada del juicio oral por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz , ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano, Cristian "Pity" Álvarez oficializó la designación de un nuevo equipo de letrados y tras ello, se suspendió audiencia.

Juicio a Pity Álvarez: qué otros músicos de rock argentino tuvieron que enfrentar a los tribunales

Los profesionales elegidos por el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados son los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro . La incorporación de Queijeiro marca un retorno a la causa, ya que estuvo al frente de la defensa técnica del músico durante la etapa inicial de la investigación, antes de presentar su renuncia.

Previo al reinicio de las audiencias, el artista y Queijeiro mantuvieron un encuentro para definir los ejes centrales de la nueva estrategia, la cual hasta el momento se encontraba bajo la órbita de la defensa oficial. En el escrito que se pondrá a consideración del tribunal, Álvarez enfatizó: "Resultan ser letrados de mi exclusiva confianza, razón por la cual solicito sean tenidos por designados para asumir mi defensa técnica en las presentes actuaciones".

Junto con el nombramiento de los abogados particulares, la defensa finalmente solicitó suspender y reprogramar el debate oral por un tiempo prudencial, algo que fue aceptado por el Tribunal. “ Pity no está en condiciones de afrontar el juicio que se está desarrollando por su estado de salud psicofísica ”, sostuvo Baños en declaraciones ante los medios y volvió a solicitar “ un tiempo prudencial para preparar la defensa ”.

Además, consideró que el proceso judicial "debería haberse realizado con jurados populares ” y, por ese motivo, consideró que “ debería anularse y retomarse con jurados cuando Pity esté en condiciones de afrontar el proceso ”.

El objetivo central de esta medida es otorgarle al nuevo equipo legal el plazo necesario para tomar conocimiento integral del expediente, analizar las pruebas incorporadas y diseñar una estrategia adecuada. Según fundamentaron en la presentación, el aplazamiento busca garantizar un "ejercicio real, efectivo y no meramente formal del derecho de defensa".

Durante esta cuarta audiencia del juicio debían declarar cuatro efectivos policiales, cuyos testimonios buscan reconstruir los hechos acontecidos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré.

"La vida de un cordero es así", el mensaje que Pity Álvarez escribió durante el juicio en su contra

En medio del juicio por homicidio que afronta Cristian Gabriel "Pity" Álvarez, se conocieron detalles del mensaje que escribió el artista durante la segunda audiencia del proceso que se lleva a cabo en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. "La vida de un cordero es así", es una de las frases que pueden leerse en el papel donde plasmó frases referidas a "Homero", una de sus canciones más famosas de Viejas Locas.

En el escrito, según publicó y tuvo acceso el diario Clarín, el letrista volcó su lado musical durante distintos testigos declaraban ante los jueces y complicaban su situación judicial por el asesinato de Cristian Díaz en julio de 2018.

"Y es así, la vida de un obrero es así y un cordero se canza (sic) alguna vez de ser presa y pasa a ser el cazador", es la primera frase que encabeza el escrito con letra imprenta de color negra. Luego concluye con el textual "nadie lo pensó, que un cazador cree ser el león pero algunos leones no saben quien sos". La hoja lleva una firma final y una fecha: "Colgado 23/7/37".

Cómo fue el asesinato de Cristian Díaz

El homicidio ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. Según la reconstrucción incorporada al expediente, Álvarez discutió con Díaz y, durante el enfrentamiento, sacó un arma calibre 6,35 de su campera y le disparó en la cabeza. La víctima cayó al piso y recibió otros tres disparos en la misma zona antes de que el músico escapara del lugar. Las heridas le provocaron lesiones craneales fatales y una hemorragia interna.