2 de septiembre de 2026 Inicio
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Santa Fe: un patrullero fuera de control se incrustó en la guardia de un hospital y dejó cuatro heridos

El vehículo policial atravesó el portón del Hospital Cullen en la capital provincial. El efectivo al volante maniobró para dar paso a una ambulancia en emergencia, perdió el dominio del rodado y embistió la zona de admisión.

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En el lugar aguardaban varios pacientes.

En el lugar aguardaban varios pacientes.

Un patrullero de la Policía de Santa Fe se incrustó en la guardia del Hospital José María Cullen de la capital provincial. El hecho, que ocurrió este martes al mediodía y provocó heridas a cuatro personas, se produjo cuando el agente que conducía el vehículo intentó despejar el lugar para que ingresara una ambulancia.

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La intervención policial comenzó por una pelea entre cuidacoches en las inmediaciones del centro de salud sobre la avenida Freyre. Los efectivos estacionaron el móvil en el sector exclusivo para los vehículos de urgencia. Instantes después, una ambulancia arribó al lugar en código rojo y encontró el paso bloqueado por el patrullero. Ante la urgencia de la situación, el policía a cargo del vehículo decidió realizar una maniobra para liberar el acceso.

El conductor aceleró, atravesó el cantero central de la avenida e impactó contra el portón de la guardia. El móvil derribó la estructura metálica y avanzó hasta la sala de admisión, donde aguardaban varios pacientes.

El choque causó contusiones a tres civiles y al oficial que conducía la unidad. Entre los afectados figura un joven de 20 años que estaba en silla de ruedas tras recibir el alta médica por una cirugía de pierna.

El acompañante del joven sufrió traumatismos en los miembros inferiores y permaneció en observación médica. Asimismo, una mujer de 57 años se arrojó al suelo para evitar la embestida del móvil y sufrió lesiones leves.

La subdirectora del centro médico confirmó el estado de salud de las víctimas

La subdirectora del hospital, Amanda Zárate, detalló la situación de los heridos tras el siniestro. "Producto del accidente tenemos tres pacientes que se encuentran al momento en la guardia del hospital, se encuentran estables, sin ninguna herida de gravedad hasta el momento y siendo controlados por el equipo de salud", afirmó la profesional.

Respecto al origen del choque, Zárate sostuvo que el episodio forma parte de una investigación formal. La dirección del establecimiento organizó un esquema alternativo para la recepción de ambulancias mientras las autoridades realizan los peritajes en el área dañada.

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