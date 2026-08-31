31 de agosto de 2026 Inicio
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La Plata: un conductor alcoholizado se incrustó en una casa y una niña resultó herida

Se trata de un hombre que perdió el control de su vehículo y chocó contra una vivienda, donde había tres personas. Luego, dio positivo en el test de alcoholemia.

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El hecho ocurrió en La Plata.

El hecho ocurrió en La Plata.

Una niña de cuatro años sufrió heridas después de que una camioneta conducida por un hombre alcoholizado chocara una vivienda en la ciudad bonaerense de La Plata. Además, otras dos personas también fueron trasladadas a un hospital para ser asistidas debido al impacto del vehículo.

La defensa de Candela Arizaga había pedido levantar la perimetral sobre Facundo Moyano. 
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El suceso ocurrió sobre la calle 137, entre 530 y 531, donde una camioneta Chevrolet S10 gris se incrustó con su parte delantera en una vivienda, por lo que un grupo de vecinos alertó a la Policía. El personal advirtió que dentro se encontraban una joven de 25 años y su hija, de cuatro, quien fue asistida en el Hospital de Niños.

El hecho ocurrió en La Plata.

El hecho ocurrió en La Plata.

En tal sentido, un hombre identificado como Ricardo Difiloppo, de 57 años, resultó con heridas cortantes y traumatismos en el brazo izquierdo y la cintura. Por su parte, una joven llamada Johana Abigail Campodónico, de 28, sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo. Ambos fueron trasladados hacia el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

En tanto, el conductor de la camioneta dio positivo en el test de alcoholemia con 1,79 gramos de alcohol por litro en sangre, por lo cual fue multado. Se trata de un hombre identificado como Ramón Rojas Rodríguez, de 55 años y de nacionalidad boliviana, quien sufrió un corte en la frente.

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Cuatro personas murieron y una fue hospitalizada tras un fuerte choque frontal entre un auto y una camioneta en cercanías de Alta Gracia, Córdoba. El hecho ocurrió este domingo pasada las 20 en la colectora Güemes, próxima a la ruta provincial C-45, en el sector conocido como Camino Los Lecheros, de dicha localidad cordobesa.

Si bien aún no están esclarecidas las circunstancias de la colisión fatal, se informó que todas las víctimas fatales son mayores de edad e iban en el mismo vehículo, un Volkswagen Gol. Aunque no trascendieron las identidades de las personas fallecidas, sí se supo que se trata de dos mujeres de 34 y 39 años y dos hombres de 23 y 42 años.

Por su parte, el conductor de la camioneta RAM fue el único sobreviviente del choque y terminó hospitalizado. En medio de la investigación para tratar de determinar qué fue lo que sucedió, el hombre de 49 años fue imputado por la Justicia por homicidio.

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