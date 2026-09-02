2 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

El salario mínimo en dólares cayó casi un 60% en los últimos 10 años

El Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó en $383.800 desde septiembre, lo que equivale a unos u$s250. La cifra muestra una fuerte pérdida frente a los u$s580 que representaba a fines de 2015.

Por
El salario mínimo en dólares cayó casi un 60% desde 2015

El salario mínimo en dólares cayó casi un 60% desde 2015

Freepik

El Gobierno oficializó este miércoles un aumento de 7.200 pesos en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que en septiembre quedó establecido en $383.800 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada completa. Al convertir ese monto al dólar oficial vendedor, ubicado en $1.533,63, el salario mínimo equivale a u$s250,25.

El dólar oficial se mantiene estable en el inicio de septiembre.
Te puede interesar:

El dólar se mantiene estable en el arranque de septiembre

La comparación con el nivel de fines de 2015 muestra una pérdida significativa. En noviembre de aquel año, el salario mínimo argentino equivalía a unos u$s580 y se encontraba entre los más elevados de América Latina.

Con el valor vigente en septiembre de 2026, el SMVM se encuentra 56,9% por debajo del nivel de 2015 medido en dólares oficiales. En otras palabras, el ingreso mínimo actual representa poco menos de 43% del valor que tenía hace 11 años cuando se lo expresa en moneda estadounidense.

La caída del Salario Mínimo desde los u$s580 de 2015 a los u$s250 actuales

Uno de los principales puntos de quiebre en el valor del salario mínimo estuvo en 2018, cuando la fuerte devaluación del peso que impulsó el gobierno de Mauricio Macri provocó un marcado retroceso del monto expresado en dólares. En 2019 que la remuneración mínima ya había caído a valores cercanos a los u$s270-$297, dependiendo del momento y del tipo de cambio utilizado.

Desde aquel momento hubo períodos de recuperación y nuevas caídas, pero el salario mínimo nunca volvió a acercarse al valor en dólares que tenía a mediados de la década pasada.

La situación volvió a deteriorarse con fuerza durante 2023. A fines de ese año, el SMVM había quedado establecido en $156.000 y distintos estudios ubicaban su equivalente en torno de u$s152 utilizando el dólar paralelo, dejando a la Argentina entre los países con el salario mínimo más bajo de América Latina.

En septiembre de 2024, el salario mínimo había ascendido nominalmente a $268.056,50. Sin embargo, medido con el dólar de referencia de ese momento, su equivalencia volvía a mostrar un nivel reducido en moneda estadounidense.

Qué pasará con el salario mínimo tras la última actualización del Gobierno

La última actualización fue definida después de que empresarios y representantes sindicales no alcanzaran un acuerdo en el Consejo del Salario. Ante la falta de consenso, el Gobierno estableció mediante la Resolución 4/2026 una escala de aumentos mensuales que comienza con $383.800 en septiembre y llegará a $437.000 en abril de 2027.

El cronograma contempla $391.200 en octubre, $398.800 en noviembre, $406.400 en diciembre, $414.200 en enero de 2027, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y $437.000 en abril.

De mantenerse el tipo de cambio sin modificaciones, el salario mínimo alcanzaría en abril del 2027 unos u$s285. Sin embargo, la comparación dependerá de la evolución del dólar y de los futuros ajustes del SMVM.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial mantuvo la tendencia alcista en el arranque de septiembre.

El dólar arrancó septiembre por encima de los $1.500 y busca su nuevo techo tras subir $20 en agosto

El dólar oficial cierra agosto al alza.

El dólar cerró agosto consolidado por encima de $1.500

El dólar oficial minorista acumuló un alza de $15 durante la semana.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de agosto

El dólar cierra agosto arriba de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de agosto

Las personas humanas compraron u$s2.916 millones de dólares billetes en julio.

Récord de demanda de dólares: los argentinos compraron casi u$s3.000 millones netos en julio

El dólar cerró la semana por encima de los $1.500.

El dólar cerró la última semana de agosto por encima de los $1.500

Rating Cero

Ese esquema de distribución habría quedado establecido cuando Alejandro Stoessel atravesó una enfermedad grave.

Se filtró por qué la madre de Tini Stoessel podría quedarse con el 85% de su fortuna

Maru Botana reveló qué vendían los padres de Tini en su local de San Isidro. 

Maru Botana reveló qué vendía Alejandro Stoessel en la franquicia de su marca y la indignó: "Me quedé helada"

Tini Stoessel envuelta en una polémica por sus dichos durante una entrevista.

Escándalo con una periodista que entrevistó a Tini Stoessel: "La mandaron a callar"

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

La foto de la tumba de Silvina Luna que generó indignación en redes: "Falta de respeto"

El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N.

Argenzuela volvió a liderar el rating de la tarde

Alejandro y Tini Stoessel.

Se filtró el punto clave que traba la firma del acuerdo entre Tini y Alejandro Stoessel

últimas noticias

León XIV visitará Argentina a principios de noviembre.

León XIV podría reunirse con los expresidentes durante su visita a la Argentina: "No deberían faltar"

Hace 12 minutos
El duro testimonio de los trabajadores de Granja Tres Arroyos ante los despidos.

El duro testimonio de un trabajador despedido de Granja Tres Arroyos: "Es lo peor que hay"

Hace 20 minutos
El canciller argentino.

Quirno, sobre la chance de recuperar las Islas Malvinas: "Estamos más cerca"

Hace 46 minutos
Ese esquema de distribución habría quedado establecido cuando Alejandro Stoessel atravesó una enfermedad grave.

Se filtró por qué la madre de Tini Stoessel podría quedarse con el 85% de su fortuna

Hace 51 minutos
S&P elevó la calificación crediticia de la Ciudad. 

S&P elevó la calificación crediticia de la Ciudad: es la máxima nota a nivel nacional

Hace 1 hora