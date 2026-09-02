El salario mínimo en dólares cayó casi un 60% en los últimos 10 años

El Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó en $383.800 desde septiembre, lo que equivale a unos u$s250. La cifra muestra una fuerte pérdida frente a los u$s580 que representaba a fines de 2015.

El Gobierno oficializó este miércoles un aumento de 7.200 pesos en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) , que en septiembre quedó establecido en $383.800 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada completa. Al convertir ese monto al dólar oficial vendedor, ubicado en $1.533,63, el salario mínimo equivale a u$s250,25 .

La comparación con el nivel de fines de 2015 muestra una pérdida significativa. En noviembre de aquel año, el salario mínimo argentino equivalía a unos u$s580 y se encontraba entre los más elevados de América Latina.

Con el valor vigente en septiembre de 2026, el SMVM se encuentra 56,9% por debajo del nivel de 2015 medido en dólares oficiales . En otras palabras, el ingreso mínimo actual representa poco menos de 43% del valor que tenía hace 11 años cuando se lo expresa en moneda estadounidense.

Uno de los principales puntos de quiebre en el valor del salario mínimo estuvo en 2018, cuando la fuerte devaluación del peso que impulsó el gobierno de Mauricio Macri provocó un marcado retroceso del monto expresado en dólares. En 2019 que la remuneración mínima ya había caído a valores cercanos a los u$s270-$297, dependiendo del momento y del tipo de cambio utilizado.

Desde aquel momento hubo períodos de recuperación y nuevas caídas, pero el salario mínimo nunca volvió a acercarse al valor en dólares que tenía a mediados de la década pasada.

La situación volvió a deteriorarse con fuerza durante 2023. A fines de ese año, el SMVM había quedado establecido en $156.000 y distintos estudios ubicaban su equivalente en torno de u$s152 utilizando el dólar paralelo, dejando a la Argentina entre los países con el salario mínimo más bajo de América Latina.

En septiembre de 2024, el salario mínimo había ascendido nominalmente a $268.056,50. Sin embargo, medido con el dólar de referencia de ese momento, su equivalencia volvía a mostrar un nivel reducido en moneda estadounidense.

Qué pasará con el salario mínimo tras la última actualización del Gobierno

La última actualización fue definida después de que empresarios y representantes sindicales no alcanzaran un acuerdo en el Consejo del Salario. Ante la falta de consenso, el Gobierno estableció mediante la Resolución 4/2026 una escala de aumentos mensuales que comienza con $383.800 en septiembre y llegará a $437.000 en abril de 2027.

El cronograma contempla $391.200 en octubre, $398.800 en noviembre, $406.400 en diciembre, $414.200 en enero de 2027, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y $437.000 en abril.

De mantenerse el tipo de cambio sin modificaciones, el salario mínimo alcanzaría en abril del 2027 unos u$s285. Sin embargo, la comparación dependerá de la evolución del dólar y de los futuros ajustes del SMVM.