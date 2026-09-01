Qué dijo Callejero Fino a la Justicia tras ser detenido por portación de un arma El cantante de música urbana enfrentó las preguntas de la fiscalía y presentó su declaración acompañado por su entorno. Agregar C5N en









El cantante respondió ante la justicia.

El popular cantante de RKT Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, prestó declaración este lunes 31 de agosto ante las autoridades judiciales. Su comparecencia se produjo tan solo un día después de haber sido aprehendido por efectivos de la Policía Bonaerense en la localidad de Tigre, en un operativo donde también resultó demorado su primo, de nombre Joel, tras un procedimiento en la vía pública.

El músico presenta su nuevo trabajo después de años de alejamiento de los escenarios. Redes sociales La detención de ambos sospechosos ocurrió mientras se desplazaban a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin la chapa patente correspondiente. Durante la requisa del vehículo, los uniformados hallaron un armamento ilegal de alto calibre, lo que derivó de inmediato en el traslado de los involucrados a la sede policial y la apertura de una causa por portación ilegal.

Los pormenores del trámite judicial fueron brindados por el cronista Diego Lewen en la pantalla de Desayuno Americano, donde detalló la estrategia defensiva presentada por los implicados. Según explicó el periodista en la cobertura del caso, los dos jóvenes prestaron testimonio ante el fiscal interviniente y mantuvieron una postura coincidente al desvincularse por completo del elemento hallado, asegurando que “el arma no era de él”.

El elemento confiscado durante la inspección de la camioneta corresponde a una pistola marca Glock calibre .40 que contaba con 12 proyectiles en su cargador, no tenía recámara y presentaba la numeración de serie completamente suprimida. Ante este escenario, la fiscalía avanza en los peritajes correspondientes para determinar el origen del armamento y definir la situación procesal del artista urbano.

El apoyo de La Joaqui a Callejero Fino La referente de la música urbana La Joaqui rompió el silencio tras la detención de su colega y amigo Callejero Fino, quien fue arrestado este fin de semana en el partido de Tigre. La cantante eligió sus redes sociales para manifestar su acompañamiento al artista en este complejo momento, optando por mantener la cautela al evitar hacer declaraciones explícitas sobre la causa judicial que enfrenta el músico en la Justicia.

A través de una publicación en su perfil de Instagram, la intérprete compartió una imagen entrañable junto a Simón Natanael Alvarenga, nombre real del músico. Para musicalizar el posteo eligió el tema Lati2, canción en la que colaboraron juntos, y acompañó la postal con palabras afectuosas que reflejan la solidez de su vínculo de amistad: “Siempre siempre, nunca nunca” y “Desde chiquitos, para siempre”. El contundente gesto de la artista se produjo pocas horas después de que se hiciera pública la interceptación del cantante por parte de la Policía Bonaerense en la zona de Villa La Ñata. Los efectivos de la Comisaría 4ª de Benavídez detuvieron la marcha de la camioneta Volkswagen Amarok en la que viajaba por circular sin chapa patente, procedimiento que derivó en la aprehensión del cantante y la apertura del sumario correspondiente.