1 de septiembre de 2026 Inicio
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Desvalijaron a un matrimonio de jubilados en Córdoba y la Justicia apunta a la consuegra como entregadora

La investigación dio un giro cuando la Policía detuvo a Analía Palacios, consuegra de las víctimas, acusada de haber aportado información clave para facilitar el asalto.

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Nos robaron la tranquilidad

"Nos robaron la tranquilidad", expresó Carlos, víctima del asalto.

Un matrimonio de jubilados octogenarios fue desvalijado en su vivienda y perdió los ahorros que guardaba para viajar a Europa. La investigación dio un giro cuando la Policía detuvo a Analía Palacios, consuegra de las víctimas, acusada de haber aportado información clave para facilitar el asalto.

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El hecho ocurrió en la vivienda de la calle Olleros al 2900 en el barrio San Salvador, en la zona oeste de la capital cordobesa cuando los delincuentes rompieron una ventana durante la madrugada del 24 de julio, ingresaron armados con cuchillos y púas, y sorprendieron a las víctimas mientras dormían. Tras golpearlos y amenazarlos, se llevaron los ahorros que el matrimonio guardaba para concretar un viaje a Europa.

La investigación dio un giro cuando los efectivos detuvieron a Analía Palacios, de 44 años y consuegra de los jubilados, acusada de haber aportado información clave sobre el dinero guardado en la casa. De acuerdo a los investigadores, ese dato habría llegado a los autores materiales del robo, lo que derivó en la violenta entradera.

Uno de los delincuentes, Miguel Cabrera, de 35 años, fue detenido mientras que el segundo sospechoso permanece prófugo. El botín que lograron sustraer de la vivienda del barrio San Salvador asciende a seis mil quinientos dólares (€2.500 y $2.500.000), además de otros elementos.

“Lo que me preocupa es la violencia con la que actúan: entran a matar”, expresó Carlos en declaraciones al medio local ElDoce. Y agregó: “Somos dos viejos de 80 años, ¿qué resistencia podemos ofrecer nosotros?”. Asimismo, su esposa Victoria reveló que atravesaron "una crisis emocional inmensa". “Nos robaron la tranquilidad”, concluyó la víctima.

Desvalijaron a un matrimonio de jubilados: pistas y cámaras de seguridad

La investigación avanzó gracias al análisis de cámaras de seguridad que permitieron identificar a los dos sospechosos. Con esas imágenes, la Policía detuvo a Miguel Cabrera y continúa la búsqueda de su presunto cómplice.

El caso quedó en manos del fiscal Horacio Vázquez, de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 4. Aunque al inicio hubo escasa colaboración vecinal, las filmaciones aportaron las primeras pistas sólidas. El interrogante central sigue siendo cómo los delincuentes supieron que las víctimas guardaban una suma importante de dinero en su vivienda.

Todo apunta a un familiar cercano del matrimonio que, según los investigadores, había transmitido información sobre los ahorros destinados a un viaje a Europa. Testimonios, allanamientos y el secuestro de celulares llevaron a la detención de Analía Palacios, consuegra de las víctimas, vinculada además a personas con consumos problemáticos de drogas.

En esa línea, la Fiscalía sostiene que Palacios habría informado sobre el dinero guardado en la vivienda, lo que permitió a los autores materiales concretar el asalto. Sin embargo, la sospechosa negó cualquier participación y permanece detenida, mientras se analiza si su rol fue de instigadora o partícipe necesaria.

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