1 de septiembre de 2026 Inicio
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Misiones: extorsionó a una menor con publicar fotos íntimas y terminó preso

El acusado contactó a una chica de 14 años por Instagram, le exigió imágenes privadas y luego la amenazó con difundirlas ante su negativa a enviarle más.

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El acusado fue identificado como Mauricio C.

El acusado fue identificado como Mauricio C.

Efectivos de la Policía de Misiones arrestaron este martes a un hombre de 33 años en la localidad de Puerto Libertad. El operativo se concretó por el delito de grooming contra una menor de 14 años a quien el sujeto, identificado como Mauricio C., amenazó con la difusión de imágenes privadas.

Nos robaron la tranquilidad, expresó Carlos, víctima del asalto.
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El caso se inició el pasado 5 de agosto a partir de la denuncia formal de la madre de la víctima. La mujer acudió a la comisaría local y relató la situación de su hija ante las autoridades policiales.

La adolescente comenzó el contacto a través de la red social Instagram con una persona de identidad desconocida. Durante las conversaciones iniciales, el interlocutor solicitó fotografías íntimas y la joven accedió a la petición.

El conflicto surgió en el momento en que la víctima decidió cortar con el envío de material fotográfico. Ante esta negativa, el hombre la amenazó con la publicación en internet de las imágenes obtenidas de forma previa.

Caso de grooming en Misiones: la Justicia investiga las pruebas recolectadas en el operativo

Tras la exposición de la madre, la Policía de Misiones inició las tareas investigativas en conjunto con la Secretaría de Ciberdelitos. Esta dependencia judicial opera bajo la órbita estricta del Juzgado de Instrucción de Puerto Iguazú.

Los elementos procesales permitieron al Juzgado ordenar un allanamiento directo en el domicilio del principal sospechoso. Durante el procedimiento de captura, los uniformados confiscaron un teléfono celular que pertenece al detenido y que será sometido a peritajes técnicos.

Las autoridades notificaron al imputado sobre los motivos legales de su aprehensión. Mauricio C. quedó alojado de manera preventiva en una sede policial y permanece a total disposición del magistrado a cargo de la causa.

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