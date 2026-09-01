Luego de la auditoría y el despido de su padre como representante, la cantante tiene que ponerle fin a la disputa legal y financiera con un contrato, pero ni la polémica mediática aceleró esa etapa.

El conflicto económico entre Tini Stoessel y su papá está teniendo efectos concretos en la carrera y el entorno de la cantante. Luego de la auditoría, Alejandro Stoessel dejó de ser su representante, pero la mediatización del conflicto no aceleró la firma del acuerdo , que se encuentra trabado por un punto clave.

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A través de sus nuevos asesores, Tini le pide a su padre la "cesión de cuotas sociales en QVT SRL y de los membership interests en las LLC estadounidenses", según contó Guido Záffora en DDM por América TV.

De acuerdo al periodista, la cantante ni siquiera estaba bancarizada y también le pide a su padre la "cancelación total de autorizaciones bancarias, firmatarias y derechos de disposición sobre las cuentas corporativas que manejaba el Management familiar". Ese segundo punto es el que el productor no ve con buenos ojos.

Con Tini de gira en México con Futttura, Záffora aseguró que "si Alejandro no llega a tener una respuesta positiva va a salir a hablar". De hecho, Moria Casán contó en La mañana con Moria que habló con él y con la madre de Tini , Mariana Muzlera, y concluyó que "están pasados de rosca por lo que los han difamado".

LOS PUNTOS QUE LE EXIGE TINI A SU FAMILIA Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/i0rYpkvF73

El último punto que la joven artista le reclama a su papá es la "modificación de los contratos de cesión de marca, derechos de imagen y cobro de regalías/shows para que tributen e ingresen directamente a la nueva estructura bajo gestión profesional externa".

Si se cumplen estos tres puntos, Alejandro dejaría de trabajar como productor y manager de Tini de forma oficial y sería simplemente su padre.

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Durante la emisión de SQP, Yanina Latorre brindó detalles sobre la compleja relación laboral que la artista mantenía con su padre señalando que la joven atravesó sus primeros años de carrera bajo un entorno de alta exigencia.

Según el desglose periodístico expuesto por la conductora, la intérprete sintió desde muy pequeña una exigencia para desempeñarse en la industria del espectáculo.

Al abordar la etapa inicial de la cantante como figura juvenil, la conductora remarcó las pautas de conducta que regían sobre su vida profesional al señalar: "Ella se sentía todo el tiempo presionada para laburar. Una nena muy chica, una nena Disney, lo cuenta todo el mundo. Le decían qué decir, qué no decir. Entonces ella siente que solamente tenía vínculo laboral".

Los papás de Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

En medio de las disputas, la periodista ventiló además un problema comercial vinculada a una franquicia gastronómica de Maru Botana que figuraba a nombre de la artista para justificar ingresos. Al rememorar los inconvenientes que debió afrontar la estrella por aquel emprendimiento familiar.

Latorre recordó la exposición mediática de la joven argumentando: "Ahí sí hubo un quilombo familiar porque Tini estaba en la sociedad, sin comerla ni beberla. Los titulares eran 'Martina Stoessel colgada de la luz'. La piba quedó mal, y en realidad ella no sabía ni que existía ese local".