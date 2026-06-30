30 de junio de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: la contadora de Matías Morla es la principal citada para declarar ante la Justicia

Durante la audiencia se presentarán en los tribunales de San Isidro un neurólogo, una enfermera y un nutricionista que visitó a Diego en Tigre.

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Este martes se llevará adelante una nueva jornada en San Isidro.

Este martes se llevará adelante una nueva jornada en San Isidro.

AFP/Luis Robayo

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con una nueva audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

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Entre los testimnios se encuentra el de Andrea Trimarchi, excontadora del abogado Matías Morla y hermana de Maximiliano Trimarchi, empleado del estudio jurídico del letrado que ya declaró semanas atrás en el debate.

También brindará su testimonio el nutricionista Luciano Spena, quien el 18 de noviembre de 2020 se presentó en la casa del country San Andrés, en Tigre, junto al médico clínico Pedro Di Spagna. Según consta en la investigación, ambos habían sido convocados para asistir a Maradona, aunque el exfutbolista se negó a recibirlos.

La jornada incluirá además las declaraciones del neurólogo Jorge Macia y de la enfermera Cinthia Córdoba, expareja del coordinador de enfermeros Mariano Perroni, uno de los imputados en la causa. Ambos integraban el grupo de WhatsApp denominado "Tigre", donde los profesionales de la salud intercambiaban información sobre la internación domiciliaria de Maradona en la vivienda de Benavídez.

Declara la excontadora de Mat&iacute;as Morla

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El proceso busca determinar las responsabilidades de los siete acusados, imputados por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual, en relación con la atención médica que recibió el ídolo entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, fecha en la que falleció a los 60 años.

Juicio por la muerte de Maradona: una enfermera afirmó que "faltaban cosas ante una urgencia"

En el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, una de las enfermeras que atendió al exfutbolista durante su internación domiciliaria en el country San Andrés cuestionó las condiciones del seguimiento médico: aseguró que se trataba de "una casa común y corriente" en la que "faltaban cosas para poder trabajar ante una urgencia".

Se trata Tamara Débora Mansilla, quien declaró este jueves en una audiencia clave que también contó con el testimonio de otros dos enfermeros, Aldo Arnez Zenteno y Diana Loreley Cáceres. Los tres pertenecían a Medidom, la empresa de cuidados domiciliarios contratada por Swiss Medical para el tratamiento del exfutbolista en Benavídez.

También formaban parte del grupo de WhatsApp Tigre, un chat clave en el caso, ya que ahí era donde mantenían conversaciones y avisaban si Maradona se dejaba tomar los signos vitales, si ingería los medicamentos y sus distintos estados de ánimo.

Mansilla contó que fue una sola vez a la casa del country San Andrés, ya que no volvieron a llamarla. "No había ni equipo de control de signos vitales, que yo llevé el mío, y no había nada. Era una casa común y corriente. No había ni desfibrilador ni caja de emergencia por un paro cardíaco o lo que sea", sostuvo.

En ese sentido, agregó que "no había ambulancia ni me dijeron que había alguna por las cercanías; de hecho, el camino para llegar al barrio era bastante inhóspito". "Me desvincularon porque supuestamente iban a hacer reducción de enfermeros porque Diego no quería tanta gente en la casa. Yo no tuve objeción", explicó sobre su despido.

"No me sentí cómoda con el lugar por ser Maradona. Faltaban cosas para poder trabajar ante una urgencia, un número de teléfono para saber a quién llamar; obviamente, yo llamaría al 911, pero no estaba clara la logística", concluyó.

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