Juicio por la desaparición de Loan: declaran los padres del niño

La ronda de testimonios se abrirá con María Noguera y José Peña, quienes, luego de hablar ante la Justicia, podrán presenciar el debate oral.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña ingresará este martes en una de sus etapas más sensibles con el inicio de las declaraciones testimoniales. Los primeros en declarar ante el Tribunal serán María Noguera y José Peña , los padres del niño de 5 años desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

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La audiencia se desarrollará en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Por primera vez desde el comienzo del debate oral, los padres de Loan deberán relatar lo ocurrido el día de la desaparición y lo harán frente a los principales acusados por el caso.

Además de María y José, durante la tercera semana del juicio también prestarán declaración algunos de los hermanos del niño. Entre ellos estará Mariano Peña, cuyo testimonio está previsto entre el martes y el jueves.

José Peña es considerado un testigo clave para la reconstrucción de los hechos ya que fue la última persona de la familia que vio a Loan antes de que desapareciera. Ese mediodía compartieron el almuerzo en la casa de Catalina, la abuela del pequeño. Al terminar la comida, el niño se dirigió junto a otros adultos y menores hacia un naranjal cercano. Desde ese momento se perdió todo rastro de él.

María Noguera, en cambio, no se encontraba en ese recorrido. Según consta en la investigación, fue informada de la desaparición varias horas después, cuando familiares y vecinos ya habían iniciado una búsqueda desesperada en los alrededores del campo.

Uno de los momentos de mayor tensión de la audiencia será el reencuentro entre los padres y algunos de sus familiares imputados. Entre los acusados se encuentra Laudelina Peña, hermana de José y tía del niño, señalada por la fiscalía como una pieza central en la presunta maniobra que permitió apartar a Loan de la vista de su padre para concretar su sustracción y posterior ocultamiento.

En el recinto también estarán presentes Antonio Benítez, esposo de Laudelina e imputado en la causa; el excomisario Walter Maciel, acusado de haber encubierto los hechos durante la investigación inicial; y Daniel "Fierrito" Ramírez, otro de los procesados, quien incluso manifestó en una de las primeras audiencias sentirse discriminado por el apodo con el que habitualmente se lo identifica.

Todos ellos compartieron el almuerzo familiar del 13 de junio de 2024, la última reunión en la que Loan fue visto antes de desaparecer.

Según trascendió, los padres del niño contarán con el acompañamiento de una psicóloga de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal especializado en asistir a víctimas y testigos durante los procesos penales.