25 de junio de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Maradona: declaran tres enfermeros que lo atendieron en Tigre

Se trata de Aldo Arnez Zenteno, Tamara Débora Mansilla y Diana Loreley Cáceres, quienes podrían aportar detalles determinantes sobre el seguimiento médico del exfutbolista en los días previos a su deceso.

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Porla muerte de Maradona

Por la muerte de Maradona, los principales imputados son Luque, Cosachov y Carlos Díaz. 

En el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, tres enfermeros que atendieron al exfutbolista durante su internación domiciliaria en el country San Andrés declararán este jueves en el juicio por la muerte del célebre futbolista, por lo que se espera una audiencia clave.

El evento deportivo mundial fue utilizado por la dictadura como una máscara de su propaganda política.
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Los citados ante el Tribunal de San Isidro son Aldo Arnez Zenteno, Tamara Débora Mansilla y Diana Loreley Cáceres, profesionales pertenecientes a Medidom, la empresa de cuidados domiciliarios contratada por Swiss Medical, que fueron contratados para el tratamiento del exfutbolista en Benavídez.

Todos son parte del grupo de WhatsApp Tigre, un chat clave en el caso, ya que ahí era donde mantenían conversaciones y avisaban si Maradona se dejaba tomar los signos vitales, si ingería los medicamentos y sus distintos estados de ánimo.

Además de los tres mencionados, los otros integrantes del chat eran el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna; y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid.

El médico clínico pidió la palabra en la última jornada para contestarle a Luque que su función era únicamente la de interconsultor y que las decisiones recaían en quienes estaban a cargo del tratamiento. “Él era el médico de cabecera. Los médicos interconsultores, como fui yo, solamente podemos sugerir. La decisión final es de los médicos tratantes”, sostuvo.

Juicio por la muerte de Maradona: quiénes son todos los imputados

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario y una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

El neurocirujano y exmédico de confianza de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; y el psicólogo Carlos Díaz son los otros tres imputados. El delito por el que se los acusa prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión, según lo establecido por el Código Penal argentino.

Mientras que Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna; y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid, están acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual.

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