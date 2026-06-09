9 de junio de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara Dalma y otros dos acusados

La hija mayor del exfutbolista fue citada a declarar por la Justicia. También hablarán por primera vez la doctora Nancy Forlini y el enfermero Mariano Perroni.

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La hija mayor del astro del fútbol aseguró que le cuesta volver a confiar en la justicia.

La hija mayor del astro del fútbol aseguró que le cuesta volver a confiar en la justicia.

NA

La hija mayor de Diego Armando Maradona, Dalma Maradona, volverá a presentarse este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro en una nueva audiencia del juicio que busca determinar las responsabilidades por la muerte del exfutbolista. Se espera que su declaración sea antes del mediodía.

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La jornada, que marcará la decimoséptima audiencia del debate oral, también contará con las declaraciones de dos figuras centrales en el esquema de atención médica domiciliaria que tuvo Maradona durante sus últimos días: el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y la responsable de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que Dalma volverá a exponer ante los jueces luego de sus fuertes declaraciones anteriores, en las que cuestionó el funcionamiento del equipo médico y denunció que la familia advirtió reiteradamente sobre el deterioro del estado de salud de su padre.

Durante una audiencia previa, la hija del ídolo sostuvo que los profesionales a cargo habían garantizado una asistencia permanente. “Nos habían prometido enfermeros las 24 horas y personas que controlaran la medicación”, recordó ante el tribunal.

Además, relató que tanto ella como otros integrantes de la familia manifestaron en varias oportunidades su preocupación por las condiciones en las que se encontraba Diego. Según expresó, observaron dificultades para caminar, episodios de desorientación y problemas para comunicarse durante videollamadas.

“Le dijimos a Luque, Cosachov y Díaz que no veíamos bien a mi papá”, declaró entonces, al tiempo que cuestionó la falta de respuestas por parte de quienes estaban a cargo de su seguimiento médico.

La audiencia también estará centrada en los testimonios de Perroni y Forlini, quienes formaban parte del grupo de WhatsApp denominado “Tigre”, una de las pruebas incorporadas al expediente y considerada relevante para reconstruir la asistencia brindada a Maradona durante la internación domiciliaria en Tigre.

En ese chat participaban distintos profesionales y empleados vinculados al tratamiento del exfutbolista, entre ellos médicos, enfermeros, kinesiólogos y representantes de la cobertura médica privada.

Diego Maradona foto nueva

Según trascendió, Perroni aceptará responder preguntas de todas las partes involucradas en el proceso. Forlini, en cambio, limitará su declaración a las consultas formuladas por sus abogados defensores.

La lista de testigos para esta audiencia se completa con Guillermo Charovsky, superior jerárquico de Walter Espeche, auditor de Swiss Medical que ya declaró la semana pasada. Durante su testimonio, Espeche había señalado que el 4 de noviembre de 2020 recibió una solicitud para organizar una internación domiciliaria de Maradona. El pedido, según explicó, fue realizado por la psiquiatra Agustina Cosachov.

Sin embargo, aquel plan nunca llegó a concretarse en esa instancia debido a que Diego fue trasladado desde la Clínica Ipensa hacia el Sanatorio Olivos, donde posteriormente fue intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural.

De acuerdo con la declaración brindada ante el tribunal, una vez producido ese traslado y por disposición de sus superiores, Espeche dejó de intervenir en el caso, ya que la atención médica del exfutbolista continuó en la zona norte del conurbano bonaerense.

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