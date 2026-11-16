La predicción de Los Simpsons sobre el 17 de noviembre que despierta paranoia: ¿habrá un apagón mundial?

La supuesta anticipación de la serie animada sobre tres días sin luz se apoya en una prueba técnica de alertas en Estados Unidos y en su fama de predecir acontecimientos.

El origen del rumor está en un ejercicio real, pero muy distinto a lo que circula en internet.

Una supuesta predicción de Los Simpson se viralizó en redes sociales y advierte sobre un apagón de tres días el martes 17 de noviembre que dejaría a millones de personas sin electricidad, internet ni comunicaciones. La historia despertó preocupación y volvió a instalar el debate sobre las misteriosas anticipaciones de la serie animada.

Las publicaciones aseguran que el fenómeno podría extenderse durante 72 horas y recomiendan almacenar alimentos, agua potable y dinero en efectivo. Algunas mencionan preparativos de 33 países y un supuesto plan del Pentágono para enfrentar períodos prolongados sin suministro eléctrico. También vinculan el supuesto corte con ciberataques, tormentas solares o decisiones coordinadas de los gobiernos.

Sin embargo, hay un dato muy importante que cambia la interpretación de toda esta historia. Varias de las advertencias que se utilizan para respaldar la teoría corresponden a medidas preventivas reales , pero no tienen relación con un apagón mundial programado. Hasta el momento no existe ninguna alerta oficial que anuncie un corte global para esa fecha, por lo que el rumor se apoya en una prueba técnica real, una escena de ficción y consejos generales de preparación.

Uno de los elementos que más alimentó las especulaciones es el episodio It's a Blunderful Life, de la serie animada. En una de sus secuencias, Lisa, ya anciana, recuerda cómo un apagón estuvo a punto de destruir Springfield.

La escena incluye un libro llamado Memorias Apocalípticas, abierto en una página que lleva la fecha 17 de noviembre y contiene la frase: "Una tormenta se aproxima". También se observa un incendio en una central eléctrica y una ciudad que queda completamente a oscuras.

Esas imágenes comenzaron a compartirse como una supuesta anticipación de lo que podría ocurrir el 17 de noviembre de 2026. Algunos usuarios rescataron la escena y la presentaron como una "predicción" de un apagón mundial. Esto se debe a las numerosas ocasiones en donde escenas de esta serie terminaron replicándose en la vida real.

Redes sociales

¿Habrá un apagón mundial?

Hasta el momento no hay evidencia que permita afirmar que el 17 de noviembre se producirá un apagón mundial de 72 horas. Tampoco existe una confirmación oficial de que distintos gobiernos estén preparando a sus poblaciones para un corte generalizado de electricidad. Por ejemplo, en México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que no tiene cortes programados relacionados con esta supuesta alerta.

El origen del rumor está en un ejercicio real, pero muy distinto a lo que circula en internet. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) realizarán ese día una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) a las 14.20 de la costa este. Las publicaciones virales hablan de un corte generalizado de las transmisiones a las 13:20, pero la referencia corresponde a esta prueba.

Durante aproximadamente un minuto, las televisiones y radios estadounidenses interrumpirán su emisión para lanzar un mensaje de prueba. Esta vez no llegará a los teléfonos móviles. Se trata de una comprobación técnica que la ley obliga a hacer periódicamente y es la primera de carácter nacional desde octubre de 2023. No conlleva cortes de luz ni de internet y no afecta a ningún otro país. Si las condiciones lo impiden, la prueba se aplazará al 3 de diciembre.

Al rumor se sumó además el llamado kit de 72 horas. Varios organismos, entre ellos la Unión Europea, recomiendan que los hogares tengan un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos y linternas que permita aguantar tres días. Son consejos generales de preparación ante desastres naturales o caídas de servicios, no un aviso de que vaya a pasar algo en una fecha concreta.