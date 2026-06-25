Cansada de las críticas, Lowrdez de Bandana respondió sin filtros: "Amo mi cuerpo y soy un lechón contento" La artista se cansó y salió a responder a los haters que la criticaron por mostrarse con poca ropa en sus redes sociales. Agregar C5N en









Lowrdez sin filtro, respondió a las críticas. Instagram: lowrdez

Lowrdez Fernández publicó una serie de fotos hot en sus redes sociales y las criticas malintencionados sobre su cuerpo no tardaron en llegar, de la misma manera la cantante respondió con un extenso mensaje.

La ex bandana quiere retomar su vida y dejar atrás el infierno que vivió con su ex, por eso ahora se esta mostrando más activa en las redes y hasta hace canje con producción de fotos. La ultima acción publicitaria fue para una marca de skincare, y en las fotos aparece maquillada, en una cama y luciendo un juego de toallas que le cubren el cuerpo, "Se lava la carita con agua y con jabón", escribió.

View this post on Instagram Mientras los usuarios la elogiaban, otros dejaban mensajes hirientes, en ese momento, la cantante tomó la palabra y salió a responder.

Las palabras de Lowrdes tras las críticas hacia su cuerpo Tras las criticas que recibió la cantante subió un video donde se la ve visiblemente quebrada y escribió, "luego de recibir críticas por su aspecto físico en las redes sociales, Lourdes decidió responder con un extenso descargo en el que habló con total sinceridad sobre el momento personal y de salud que atraviesa. Lejos de quedarse callada, la ex participante comenzó su mensaje con una reflexión, “sean felices con sus cuerpos”.

A continuación, explicó que atraviesa distintos problemas de salud, “tengo alergia. Tomo colágeno, calostro, keratina, magnesio y más colágeno. Tengo problemas con la tiroides y todavía no pude ir al endocrinólogo porque no consigo turno Además, reveló una situación muy personal, “me sacaron el útero y estoy saliendo adelante en la vida cómo puedo".

View this post on Instagram En ese sentido, contó cómo intenta sobrellevar esta etapa, “hago yoga, voy al gimnasio, hago terapia, voy al psiquiatra. Tengo buenos amigos, pero el corazón partido. Me salva la música”, expresó. Por último, dejó un fuerte mensaje sobre la aceptación personal y cuestionó las críticas que recibió, “amo mi cuerpo, me gustaría estar mejor, pero todo a su tiempo. Si quieren les aviso las fotos que subo de antes de la operación así no se sienten defraudadas”, escribió con ironía. Y cerró con una frase dirigida a quienes la cuestionan, “mujeres que bardean a mujeres. Soy un lechón contento”, concluyó.