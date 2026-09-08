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Popstars: la drástica decisión que evalúa el canal ante los bajos números del reality

La vuelta del certamen de canto no logró cumplir con las expectativas del canal y peligra el futuro del ciclo. ¿Qué pasará?

La vuelta del reality no fue como esperaba Telefe.

La vuelta del reality no fue como esperaba Telefe.

A pesar de la gran expectativa que generó la vuelta de Popstar, el reality no estaría conquistando al público como esperaba Telefe. Es por eso que, tras varios programas con números por debajo de lo previsto, desde Intrusos aseguraron que el canal de las pelotas podría tomar una drástica decisión.

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En medio de la caída de audiencia que viene teniendo el ciclo de Nico Vázquez, Paula Varela aseguró que en Telefe estarían analizando modificar la ubicación del reality de canto en la grilla. Según explicó la panelista, una de las posibilidades sería trasladar el programa a otro horario y dejar libre el prime time.

El reality, que hace 25 años dio origen a Bandana, tuvo un fuerte debut pero con el paso de los días su audiencia comenzó a caer inesperadamente. En paralelo, Es mi sueño, el programa de Guido Kaczka, se mantiene como uno de sus principales competidores y continúa dando pelea en la franja horaria.

Esta presunta modificación de la grilla se debe a que Avenida Brasil viene teniendo buenos resultados en las tardes del canal. Por lo que, la telenovela brasileña ocuparía el horario estelar y moverían Popstar a una franja más temprana.

El reality, que hace 25 años dio origen a Bandana, tuvo un fuerte debut pero con el paso de los días su audiencia comenzó a caer inesperadamente.

El reality, que hace 25 años dio origen a Bandana, tuvo un fuerte debut pero con el paso de los días su audiencia comenzó a caer inesperadamente.

La versión surge en medio de las polémicas que rodean al reality: algunas participantes cuestionaron la dinámica del certamen y denunciaron “acomodo” por parte de la producción, mientras que exparticipantes también manifestaron su descontento en las redes sociales.

Destrozaron a Martín Cirio por el trato a las participantes de Popstars: la grave denuncia

Martín Cirio quedó en el centro de las críticas por su desempeño como "coach espiritual" de Popstars. Una de las participantes del reality, Sofía, cuestionó duramente la manera en la que el influencer se dirige a las concursantes y aseguró que varias de ellas se sintieron afectadas por sus comentarios.

Martin Cirio quedó en medio de la polemica.

Martin Cirio quedó en medio de la polemica.

La joven realizó sus declaraciones en el ciclo de streaming No es una copia, donde apuntó directamente contra el creador de contenido. “Martín Cirio es un chot... La gente lo ama, pero la verdad que es un sorete”, lanzó sin filtros al referirse a su participación en el programa conducido por Nico Vázquez.

Sofía también mencionó situaciones concretas que, desde su perspectiva, demostrarían una actitud poco cuidadosa con las participantes. Entre los ejemplos que dio, recordó que Martín Cirio se acerca a algunas concursantes para hacerles comentarios negativos sobre sus presentaciones: “No sé si es el personaje que tiene que hacer".

Creditos: redes sociales

Creditos: redes sociales

La participante fue todavía más contundente al cuestionar el nombre del rol que ocupa dentro del reality y, mirando directamente a cámara, le dedicó una frase: “En vez de ser el coach espiritual, sos un destructor espiritual. Bestia”. Además, sostuvo que varias chicas habrían hablado sobre situaciones similares y cuestionó cuáles serían las verdaderas prioridades del influencer dentro de la competencia.

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