Tras salir de Gran Hermano, Eduardo Carrera habló por primera vez de su hija no reconocida: "Me lo perdí"

El exparticipante de la Generación Dorada rompió el silencio sobre Mía e intentó justificar el abandono. En las redes sociales, los usuarios estallaron de indignación por sus palabras.

Eduardo Carrera abandonó la casa de Gran Hermano envuelto en una polémica que involucra su pasado: durante su estancia en el juego, se supo que tiene una hija no reconocida llamada Mía, fruto de su relación con Romina Orthusteguy, y la noticia generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Tras salir de la casa, lo primero que hizo fue hablar con Santiago del Moro en el espacio que tiene Telefe, donde los participantes se someten a un mano a mano con el conductor del ciclo y dos panelistas para hablar de su experiencia dentro del programa y de cómo enfrentan el afuera.

En medio de una salida incómoda, marcada por fuertes peleas con sus compañeros antes de abandonar la casa, aceptó hablar por primera vez del tema y generó indignación entre los seguidores del programa.

Mientras Eduardo permanecía dentro de la casa, afuera crecía la polémica en torno a una paternidad no reconocida, pero hasta ese momento no se conocía su versión de la historia. Lejos de esquivar el tema, el conductor fue directo y le preguntó por su relación con Mía, la hija que tuvo junto a Romina Orthusteguy, exparticipante de la edición 2002 de Gran Hermano.

"Creo que hay algo del afuera no resuelto por vos que condicionó tu estadía en la casa, condicionó la mirada del público y tu juego también. Te quiero ser sincero con esto, porque obviamente nos enteramos de una noticia que para mí es hermosa. Yo ante todo soy papá y después todo el resto", comenzó diciendo Del Moro a modo de introducción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/2059109783790146039&partner=&hide_thread=false EDUARDO habla por primera vez de su hija, MIA, en #LaCumbre con Santi del Moro: "no te la podes perder, esto es tu responsabilidad"



Mia salió a hablar en una entrevista en Bondi con Matias Bagnato y dijo que le conoció la cara cuando ingresó a #GranHermano pic.twitter.com/VA2QXYNuhs — emi (@eeemiliano) May 26, 2026

Y continuó: "Vos tenés un hijito que nombrás todo el tiempo y tenés una hija también. Pudimos conocer a tu hija en este tiempo, Mía se llama ella, y creo que toda esa imagen que vos tenías de buen jugador, de tipo copado, piola, empezó a cambiar. La gente te empezó a ver diferente", le explicó, mientras Eduardo asentía con un "sí".

Después, el conductor le lanzó una pregunta que incomodó al invitado: "¿Por qué te perdiste todo eso con tu hija? Y si te lo perdiste, ¿por qué no lo blanqueaste de entrada? ¿Por qué nombrabas tanto a tu hijo y no a ella?".

Frente a estos cuestionamientos, Eduardo, visiblemente shockeado por la situación, intentó justificarse. "Me lo perdí porque a mí me iba muy bien cuando salí de Gran Hermano. Estudié teatro y pude trabajar bastante bien. Romina quedó embarazada, pero no estábamos en buenos términos. Me separé y me deprimí muchísimo por esa situación. Después no salí más en los medios por eso, absolutamente no hice nada más", explicó el exparticipante.

Tras esto, Santiago del Moro le consultó si no tenía miedo de que el tema saliera a la luz mientras él se encontraba dentro de la casa. "Tenía muchísimo miedo, porque aparte es una persona que no decidió estar en la casa, ni ella ni Mía. Tampoco quería involucrar a mi hijo. Me hago responsable de todo lo que hice y de lo que no hice, totalmente cargo", respondió.

En ese contexto, el conductor siguió insistiendo y le preguntó si había intentado acercarse a Romina y a Mía antes de entrar al reality. Ante esta pregunta, Carrera aseguró que tiempo atrás había intentado una mediación para poder ver a la menor. "Quise verla y no se pudo dar", admitió, y continuó: "Después el tiempo pasa, no trabajaba de lo que quería, que era esto, y empecé a hacer otras cosas. Me fue todo para atrás y buscaba esto como una revancha", explicó el entrevistado.

De papá a papá: el consejo de Santiago del Moro para Eduardo Carrera

Ante la declaración, Del Moro le respondió con un tono resignado: "No te la podés perder, Edu. Como papá te lo digo, tenés toda una vida por delante, ella también". Ante el silencio de Eduardo, el conductor le hizo una pregunta contundente: "¿Sabés que ella te conoce por la tele? ¿Vos nunca evaluaste antes de meterte en la casa que esto iba a pasar, que tu hija te iba a ver a vos en la televisión?", cuestionó.

La nota fue incómoda, pero Santiago no dejó de aconsejarlo y remarcar que su juego se vio afectado por ese fantasma del pasado. Incluso sostuvo que, si lo hubiera aclarado apenas entró a la casa, como jugador podría haber llegado muy lejos. "Yo creo que todo esto, que vos lo sabías desde antes, condicionó tu juego porque, pudiendo ser protagonista, esos fantasmas, por una historia no resuelta por parte tuya, todo el tiempo hacían como que fueras el segundo o que jugaras como hasta ahí, que no te animaras", analizó.

Lejos de calmar la aguas, las declaraciones de Eduardo despertaron la ira de los usuarios que estaban escuchando la nota y lo mataron en los comentarios.