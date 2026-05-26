Premios Gardel 2026: todos los ganadores y cómo ver la entrega de estatuillas TNT y HBO transmiten la gala de premiación desde las 21, pero algunas de las 53 categorías se definieron en una ceremonia durante la tarde. Uno por uno, los artistas que se llevaron un reconocimiento a casa. Agregar C5N en









La estatuilla que se llevan a casa los galardonados en los Premios Gardel 2026.

Los Premios Gardel 2026, la noche más esperada en el mundo de la música, comenzó con su alfombra roja a las 20:15 y su gala principal a las 21. Durante la tarde se definieron algunas de las 53 categorías y el trabajo artístico de Milo J, Nathy Peluso, Ca7riel & Paco Amoroso y Charly García & Sting fue galardonado antes del evento central.

El evento organizado por la Cámara Argentina de la Música Grabada (CAPIF) se transmite desde las 21 por TNT y HBO Max, conducido por Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi. Entre las personas nominadas en las 53 ternas también se encuentran Cazzu, Lali, Ángela Torres, Trueno, Fito Páez, Zoe Gotusso, Juan Ingaramo, Emilia, Babasónicos y Marilina Bertoldi.

Uno por uno: todos los ganadores de los Premios Carlos Gardel 2026 Álbum del Año Latinaje – Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

La Vida Era Más Corta – Milo J

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi Canción del Año Advertencia – Babasónicos

Niño – Milo J

Mejor que vos – Lali & Miranda!

Con Otra – Cazzu

Favorita – Angela Torres

El gordo – Marilina Bertoldi

Querida Yo – Yami Safdie y Camilo

Fresh – Trueno

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Grabación del Año In the City – Charly García & Sting

Niño – Milo J (GANADORA)

Mejor que vos – Lali & Miranda!

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

A tres días de la tierra – Eruca Sativa Ingeniería de Grabación La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADORA)

Mirarse en otros ojos – La Ferni

Décimas – Maggie Cullen

Fuera de lugar – Liliana Herrero

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi Mejor Álbum Artista de Rock Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi (GANADORA)

El retorno – Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman

Continhuará – Fernando Ruiz Díaz

Novela – Fito Páez Mejor Álbum Artista de Tango Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi

Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat (GANADOR)

Actos de gentileza – Florian Mejor Álbum Artista de Folklore Fuera de lugar – Liliana Herrero

Mirarse en otros ojos – La Ferni

Décimas – Maggie Cullen (GANADORA) Mejor Álbum Artista Pop Cuerpo – Olivia Wald

Detalles – Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali (GANADORA)

No me olvides – Angela Torres

El Verdadero – Juan Ingaramo

Perfectas – Emilia Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo

Malportada – Nathy Peluso (GANADORA)

La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta

Vol. 1 – El Negro Tecla Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla & David Fleming (GANADORES)

La mujer de la fila – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito

Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero Mejor Álbum Canción de Autor Gamurgatrónica – Ruben Rada

Querida Yo – Yami Safdie

Vivir Así – Barbarita Palacios

Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti

Amor de mi herida – Camilú Mejor Álbum Conceptual Tucumano Soy – Juan Falú

La Vida Era Más Corta – Milo J

Sandro así – Ariel Ardit Mejor Álbum de Cuarteto Rompecabezas – Ulises Bueno

Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo

Que sed – Luck Ra

En Vivo Buenos Aires – La K’onga Mejor Álbum de Hip Hop / Rap Okupas – Little Boogie & Stereo

Bhavilonia – Bhavi

Culto III – Neo Pistea

Gauchos – Veeyam

EUB Deluxe – Trueno

Versus – Paulo Londra Mejor Álbum de Jazz Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio (GANADOR)

Tomás Sainz – Tomás Sainz

New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero

Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward

Todos los fuegos – Roxana Amed Mejor Álbum de Música Clásica Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja (GANADOR)

Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII

Murmullo en las aguas – Las Destrozzi

El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás Mejor Álbum de Música Global Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto

Latinaje – Cazzu (GANADOR)

Impulsa el Círculo – Brenda Martin Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea Gracias a la Vida – Abel Pintos

Alquimia – Patricia Sosa & Mijares

Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango Mejor Álbum de Pop Rock Polvo de estrellas – Turf (GANADOR)

El Regreso – Tan Bionica

Los lobos – Estelares

Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser

Alter ego – Silvestre y La Naranja Mejor Álbum de Reggae/Ska Alfonsina y el mal – Señor Flavio

La Respuesta – Leonchalon (GANADOR)

Raíces muy fuertes – Fidel Nadal

A Tempo – Dread Mar I Mejor Álbum en Vivo Juegue Kuelgue – El Kuelgue

Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece

Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno (GANADOR)

Signos 25 años Vivo – Los Nocheros

En vivo volumen I – Cindy Cats

Esencia En Vivo – Cruzando El Charco Mejor Álbum Folklore Alternativo Trinar(La flor) – Nadia Larcher

89 – Flor Paz (GANADOR)

Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto Mejor Álbum Grupo de Folklore FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea

Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno

Hasta que aclare – Eva y Nadia

Bipolar – Campedrinos Mejor Álbum Grupo de Rock Divididos – Divididos (GANADOR)

Artificio – Indios

A tres días de la tierra – Eruca Sativa

El club de la pelea I – Airbag

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado Mejor Álbum Grupo Pop Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Vandalos – Bandalos Chinos

4EVER – K4OS Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia El Desvelo – La Delio Valdez (GANADOR)

Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano

Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros Mejor Álbum Infantil Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas (GANADORA)

Luna con duendes – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López

Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón

Al Agua Pez – Pequeño Pez Mejor Álbum Instrumental Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas

Solo – Pipi Piazzolla (GANADOR)

La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura Mejor Álbum Música Electrónica Deseo – Mistol Team

Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros (GANADOR)

X-Sex – Six Sex Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental EMPA Orquesta de Tango – EMPA (GANADOR)

Tangomorphosis – Pablo Estigarribia

Tango – José Colángelo Mejor Álbum Pop Alternativo Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur

Hotcore – Taichu

En el Ciber – Benito Cerati

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADORES)

Tanya – Juana Rozas Mejor Álbum Rock Alternativo Exultante – Carca (GANADOR)

Ceremonia – 1915

Instantáneo – Viva Elástico

Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders Mejor Álbum Rock Pesado Vive – Claudio Marciello

Legado – A.N.I.M.A.L

Alto Viaje – Corvex Mejor Álbum Urbano Gotti B – Tiago PZK

Quimera – Maria Becerra

166 (Deluxe) retirada – Milo J

Saturación pop – Ysy A

Lamba – FMK Mejor Arte Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseño: Maxi Anselmo)

Doga – Juana Molina (Diseño: Alejandro Ros) (GANADOR)

Novela – Fito Páez (Diseño: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari) Mejor Canción de Autor Luciérnagas – Milo J y Silvio Rodríguez (GANADORA)

Hielo Fino – Silvina Moreno

Querida Yo – Yami Safdie y Camilo Mejor Canción de Folklore Décimas – Maggie Cullen

Puño y letra - Puentes Ep.01 – Duratierra y Eli Suárez

Niño – Milo J (GANADORA)

El amor es un viento que regresa – Los Nocheros Mejor Canción de Hip Hop / Rap Cadenas – Acru

Fresh – Trueno (GANADOR)

Gil – Milo J y Trueno

Retirada – Milo J

PVSL – Paulo Londra Mejor Canción de Rock El gordo – Marilina Bertoldi

In the City – Charly García & Sting (GANADORA)

Volarte – Eruca Sativa

Pensando en Ella – Dante Spinetta

Advertencia – Babasónicos

Aliados en un viaje – Divididos Mejor Canción de Tango La Marcha de la Bronca – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso (GANADORA)

La Guitarra – Melingo & Fito Páez

Nada – Ariel Ardit y Lidia Borda Mejor Canción en Vivo Fanático (en vivo) – Lali

Inocente – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez

La que puede, puede - Live at NPR Music's Tiny Desk – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADORA)

Sábado – Cindy Cats

La Taleñita – Milo J & Campedrinos Mejor Canción Pop Rock 33 – Lali & Dillom

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADORA)

Barry Lindo – El Kuelgue

Tus Cosas (Ft. Airbag) – Tan Bionica

Desastres Fabulosos – Conociendo Rusia & Jorge Drexler Mejor Canción Tropical / Cumbia Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

Con Otra – Cazzu

Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

Amiga Traidora (Cumbia TexMex) – Angela Leiva

Echar de Menos – Ke Personajes

Tu jardín con enanitos – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles Mejor Canción Urbana Sin cadenas – Paulo Londra

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee

Olimpo – Milo J

Cruz – Trueno & Feid

Historia – Ramma Mejor Colaboración Loco un poco – Turf & Lali

Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!

Campera de cuero – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo

Jangadero – Milo J & Mercedes Sosa

Mi Vida – Tan Biónica & Andrés Calamaro

In the City – Charly García & Sting (GANADORA)

Mejor que vos – Lali & Miranda!

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee Mejor Colección de Catálogo Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) – Luis Alberto Spinetta

Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa (GANADORA)

Adiós Sui Generis (50 años) – Sui Generis Mejor Nuevo Artista María Wolff

Blair

Little Boogie & Stereo

Cindy Cats

Tuli

La Ferni

Sofía de Ciervo

Mia Folino

Las Tussi

Chechi de Marcos

143leti Mejor Videoclip Corto El gordo – Marilina Bertoldi

Bajo De La Piel – Milo J (GANADOR)

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

In the City – Charly García & Sting

Advertencia – Babasónicos Mejor Videoclip Largo Todo Es Folklore – Los Tabaleros

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)

La Vida Era Más Corta – Milo J

No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali

Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Productor del Año Nico Cotton

Evlay (GANADOR)

Gustavo Santaolalla

Cachorro López

Marilina Bertoldi

Tatool

Mauro De Tommaso

Milo J

Santiago Alvarado