Premios Gardel 2026: todos los ganadores y cómo ver la entrega de estatuillas

Los Premios Gardel 2026, la noche más esperada en el mundo de la música, comenzó con su alfombra roja a las 20:15 y su gala principal a las 21. Durante la tarde se definieron algunas de las 53 categorías y el trabajo artístico de Milo J, Nathy Peluso, Ca7riel & Paco Amoroso y Charly García & Sting fue galardonado antes del evento central.
El evento organizado por la Cámara Argentina de la Música Grabada (CAPIF) se transmite desde las 21 por TNT y HBO Max, conducido por Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi. Entre las personas nominadas en las 53 ternas también se encuentran Cazzu, Lali, Ángela Torres, Trueno, Fito Páez, Zoe Gotusso, Juan Ingaramo, Emilia, Babasónicos y Marilina Bertoldi.