Leopoldo Luque mostró fotos de la autopsia de Diego Maradona y Gianinna se descompensó en plena audiencia En la décima audiencia por el juicio de la muerte del ídolo del fútbol, el imputado exhibió imágenes del cuerpo antes de declarar. Fernando Burlando debió pedir la asistencia de un médico en la sala para atender a la hija de Claudia Villafañe que aún se encontraba en el recinto y justo enfrente de la pantalla de presentación. Por Agregar C5N en









Gianinna Maradona se descompensó tras ver imágenes de la autopsia de su padre. Redes sociales

En la décima audiencia por la muerte de Diego Armando Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque exhibió fotos del cuerpo del exfutbolista justo antes de declarar. En ese momento se encontraba presente Gianinna, la segunda hija del astro y de Claudia Villafañe, quien se descompensó al ver las imágenes. Ante la situación, Fernando Burlando, abogado de las hijas del Diez, solicitó la intervención inmediata de un médico en la sala para asistir a la joven.

Primero había declarado durante más de seis horas el médico Mario Schiter, y luego de ello, el imputado Luque solicitó ampliar su indagatoria ante el tribunal y declarar por sexta vez. La intención del médico de Maradona era desacreditar a Mario Schiter y para ello se apoyó una vez más en una presentación audiovisual donde expuso imágenes forenses de la autopsia de Diego.

Lo que no tuvo en cuenta Luque fue que Gianinna aún se encontraba en la sala, quien suele retirarse antes de que termine la jornada en el recinto. Las impactantes imágenes fueron vistas por primera vez por la hija del astro mundial y provocó su descompensación.

Fernando Burlando junto a Dalma y Gianinna Maradona en el juicio Redes Sociales

“Leo, pará”, le gritaron en varias oportunidades las personas que se encontraban en el tribunal y terminaron desconectando la computadora para frenar la presentación. “Perdón, perdón, de verdad no me di cuenta”, trató de disculparse Luque pero era tarde. Gianinna se levantó y se fue del lugar mientras lo insultaba a los gritos.