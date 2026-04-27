27 de abril de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque intentó exponer a Gianinna Maradona con un audio

“No caza one, nos va a odiar”, se la escucha decir a la hija del exfutbolista en un mensaje de audio para el neurocirujano en referencia a la preocupación que tenía por la salud de su padre.

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Mi papá nos va a odiar a todos”

"Mi papá nos va a odiar a todos”, le expresa Giannina a Luque en el audio revelado en el juicio por la muerte del Diez. 

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El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó un nuevo elemento: el neurocirujano Leopoldo Luque presentó en el juicio un mensaje de voz de Gianinna Maradona que buscaba comprometerla. En el audio, la hija del Diez expresa su preocupación por la exposición pública de su padre y advierte que Diego “no caza one” y que podría enojarse con todos.

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“Leopoldo estoy tentada con tu mensaje. La verdad, yo no comparto ni a palos la exposición porque ahora está en todos lados (la imagen) con la bata, la venda y todo eso (…) hoy a mí lo que más me preocupa es que mi papá nos va a odiar a todos y se va a pudrir todo”, se la escucha decir a Giannina en el mensaje de voz revelado por Luque en el juicio por la muerte de Maradona.

El audio fue enviado por la segunda hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona al neurocirujano el 11 de noviembre de 2020 cuando el astro del fútbol se operó la cabeza en el sanatorio de Vicente López. "Hoy se despidió de Carlos (acompañante terapéutico de Olivos) ¿entendés? Es como que no caza one lo que se le viene. En ningún momento se lo planteamos como para decirle ‘che, ¿sabés qué? Pa, Diego, maestro, lo que sea, para nuestra seguridad y tu seguridad, por un tiempo indefinido te van a acompañar estas personas porque te cuesta estar en pie hasta que hagamos una rehabilitación y eso’”, continúa Giannina.

"Fue todo muy rápido y se nos fue de las manos, pero a mí eso me re preocupa porque me da cosa que él va a llegar a su casa y de repente se le viene un panorama que no se lo espera ni en pedo, más allá de decirle ‘no’ a la birra”, concluye su preocupación sobre la salud de su padre en el audio compartido por Luque.

Fernando Burlando junto a Dalma y Gianinna Maradona en el juicio

Po su parte, la defensa de las hijas del Diez, Fernando Burlando, volvió a ser contundente al analizar la estrategia del neurocirujano, uno de los principales imputados en la causa, y aseguró que "está jugado". El abogado consideró que quien atendió a Diego hasta el momento de su muerte, “puede elegir lo que quiera” dentro del marco legal, aunque puso en duda la efectividad de esa postura. “No sé si personalmente como estrategia es la mejor o la peor, pero está jugado”, señaló.

“Se está exponiendo mucho a la mentira”. Para el letrado, las declaraciones de Luque contrastan con el material probatorio reunido en la causa. “Tenemos audios que son más que elocuentes y que hablan de la crueldad con la que asesinaron a Diego Armando Maradona”, afirmó.

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