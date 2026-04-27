Juicio por la muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque intentó exponer a Gianinna Maradona con un audio “No caza one, nos va a odiar”, se la escucha decir a la hija del exfutbolista en un mensaje de audio para el neurocirujano en referencia a la preocupación que tenía por la salud de su padre. Por + Seguir en







"Mi papá nos va a odiar a todos”, le expresa Giannina a Luque en el audio revelado en el juicio por la muerte del Diez. Redes sociales

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó un nuevo elemento: el neurocirujano Leopoldo Luque presentó en el juicio un mensaje de voz de Gianinna Maradona que buscaba comprometerla. En el audio, la hija del Diez expresa su preocupación por la exposición pública de su padre y advierte que Diego “no caza one” y que podría enojarse con todos.

“Leopoldo estoy tentada con tu mensaje. La verdad, yo no comparto ni a palos la exposición porque ahora está en todos lados (la imagen) con la bata, la venda y todo eso (…) hoy a mí lo que más me preocupa es que mi papá nos va a odiar a todos y se va a pudrir todo”, se la escucha decir a Giannina en el mensaje de voz revelado por Luque en el juicio por la muerte de Maradona.

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El audio fue enviado por la segunda hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona al neurocirujano el 11 de noviembre de 2020 cuando el astro del fútbol se operó la cabeza en el sanatorio de Vicente López. "Hoy se despidió de Carlos (acompañante terapéutico de Olivos) ¿entendés? Es como que no caza one lo que se le viene. En ningún momento se lo planteamos como para decirle ‘che, ¿sabés qué? Pa, Diego, maestro, lo que sea, para nuestra seguridad y tu seguridad, por un tiempo indefinido te van a acompañar estas personas porque te cuesta estar en pie hasta que hagamos una rehabilitación y eso’”, continúa Giannina.

"Fue todo muy rápido y se nos fue de las manos, pero a mí eso me re preocupa porque me da cosa que él va a llegar a su casa y de repente se le viene un panorama que no se lo espera ni en pedo, más allá de decirle ‘no’ a la birra”, concluye su preocupación sobre la salud de su padre en el audio compartido por Luque.