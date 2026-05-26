Alex Cannigia moviliza a sus fans contra un participante de Gran Hermano: "Hay que sacar a este gil" El hermano de Charlotte, decidido a cambiar el camino del reality, se dirigió a su comunidad con un contundente pedido. Qué dijo. Agregar C5N en









Alexander Caniggia

Después de que Charlotte Caniggia ingresara a Gran Hermano, su mellizo Alexander Caniggia llamó a su séquito de seguidores a ir en contra de un participante que hasta ahora se perfila como uno de los grandes candidatos a ganar el reality. Sin embargo, tras los nuevos ingresos a la casa y una seguidilla de situaciones, esa posibilidad comenzó a tambalear.

Gran Hermano cambia a cada segundo y, tras el ingreso de los nuevos hermanitos, aún más. Una de las incorporaciones que más dio que hablar fue el ingreso de Charlote Caniggia, que no dejó de dar clips con sus polémicas declaraciones sobre el olor y la limpieza en ciertos sectores de la casa.

Otra de las cuestiones que generó polémica fue el ingreso de Lola. Tras varias advertencias por brindar información del exterior, el Big la descubrió en distintas ocasiones intentando ayudar a su novio, Manuel, con datos de afuera. Ese gesto terminó costándole su permanencia en la casa: fue expulsada y tuvo que abandonar el reality por la puerta giratoria. En cuanto a Manuel, fue sancionado y estará nominado en la próxima placa.

Qué dijo Alexander Caniggia Esta vez, quien se metió al juego y comenzó a operar desde afuera fue Alexander Caniggia. Desde su cuenta de X, le ordenó a sus seguidores que la próxima vez vayan por Manuel Ibero. "¿Estamos todos de acuerdo que hay que hacerlo mier** y sacar a este gil?", escribió junto a una foto del participante.